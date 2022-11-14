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全国秋冬种已近尾声 冬小麦冬油菜播种进度均超九成

2022年11月14日08:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋冬种已接近尾声，全国冬小麦已播94.1%，冬油菜已播96.7%，播种总体顺利。

当前，主产区推广种植良种，采用播种新技术，切实提高秋冬种质量。在四川省绵阳市梓潼县的粮油现代农业园区里，防虫黄板整齐划一插满油菜地，飞防机空中盘旋作业，400亩的油菜核心示范区集成展示了油菜“四新”（新品种、新技术、新模式、新机制）技术。

“在这块大田里，通过观察21个不同油菜品种的抗病性和丰产性，筛选出明年推广的油菜主导品种。”该县农业技术推广中心主任龚雪芹介绍，现在油菜生产已逐步形成了一批适合生产实际的技术模式。

“各地将任务细化分解到乡镇村组，落实到田间地块，确保应种尽种，应扩尽扩，为国家油脂供给安全贡献更多的四川力量。”四川农业农村厅副厅长肖小余表示。

农业农村部在召开的全国秋冬种工作视频会议上要求，各级农业农村部门紧盯“粮袋子”“油瓶子”“菜篮子”，毫不放松抓好秋冬种，稳小麦、扩油菜、保供给，为明年再夺粮食和农业丰收打下基础。

会议提出，要把油料生产摆在突出位置，大力开发南方冬闲田，扩大冬油菜种植。加大政策扶持力度，加强蓄水排灌基础设施建设。推进良种良法良机相结合，加快选育宜机化和早熟品种，加大配套机械研发推广力度，发展生产托管等社会化服务。

“秋冬种是来年粮油生产的开始，把油料生产摆在突出位置，大力开发南方冬闲田，扩大冬油菜种植。”农业农村部有关负责人表示，各地要抢抓农时进度，边收获、边整地、边播种，高质量完成“三秋”生产各项重点任务。

(责编：王连香、吕骞)
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