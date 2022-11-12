记者 肖伟

北京时间11月10日晚间，纽约商业期货交易所挂牌交易的COMEX黄金2211合约站上1750美元/盎司大关，已连续两周上涨。分析人士表示，美联储加息力度预期减弱，美元指数高位做头，有利于黄金价格修复，对黄金市场未来行情抱有乐观预期。国内方面，山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、金贵银业等多家贵金属企业提前预判到黄金市场回暖走势，未雨绸缪开展探矿找矿、资源整合、新建产线、并购资产等工作，以迎接黄金市场向好时机。

黄金期货价格上行

带动消费市场回暖

东方财富CHOICE终端显示，COMEX黄金2211合约连续两周（北京时间10月31日至11月10日）上涨，自较低点的1622.4美元/盎司涨至较高点1750.3美元/盎司，累计涨幅达到7.88%。国内方面，上海期货交易所挂牌交易的沪金主力合约亦有上涨，截至记者11月11日上午发稿时已站稳400元/克关口。受国内外黄金期货价格上涨等有利因素影响，国内贵金属板块（代码：BK0732）表现不俗，本周（11月7日至11月10日）涨幅超过16%。

行情释放的积极信号得到多家券商机构的高度关注。华安证券分析师许勇其表示，“2022年金价受加息压制持续走低，但当前美联储加息的空间有所收窄，我们预计明年金价有望重回涨势。当前主要考量因素是国内疫情和金融市场波动，我们认为这是短期因素。随着贵金属板块的龙头企业复工复产，下游消费市场需求趋暖，未来出现黄金中长期走强的可能性正在增加。”

湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保教授也赞同上述观点，“美元指数有高位做头的迹象，已经连续两个月报收阴线。从美国国内经济情况来看，高科技企业正释放裁员信号，国内通胀指数高企，长期维持强势美元的可能性不大。历史数据表明，美元指数与黄金价格之间有跷跷板效应，其涨落有明显对应特点。若美元指数高位回落，有较大概率会催生一轮黄金牛市。”

黄金期货市场价格上行，叠加“双11”购物节时点，带动国内黄金消费市场回暖。连日来，周大生、友阿黄金、金六福、老凤祥、菜百股份等均表示黄金饰品销售走强，销售额超预期概率增加。中国银行、建设银行、工商银行等销售金币、金条的业务柜台工作人员亦表示，临柜客户较去年同期有明显增长。

周大生工作人员介绍，“今年五一、七夕、中秋和国庆的销售逐步走高。特别是进入11月以来，黄金饰品柜台销售额随黄金期货价格一路上行。购买者主要出于抗通胀保值需求，对黄金饰品的成色和份量较为看重。”

国内企业未雨绸缪

业务进度正在加速

黄金期货价格上行，在为下游消费市场注入信心的同时，也逐步验证了此前贵金属板块上市公司对市场走势的预判，并加快其业务拓展的脚步。

近日，中金黄金在接待投资者时表示，“美元指数高位震荡已久，多位专家分析预判黄金现货市场大概率筑底成功。就此，我们对主要产品下半年的市场价格持谨慎乐观态度，将继续坚持稳中求进总基调，积极推进各个项目。”

虽然美联储轮番加息，但是近3年来金价表现仍维持震荡向上格局，表明其内生需求增长强劲。这正是国内贵金属生产企业未雨绸缪，积极开展项目建设、获取矿产资源、并购相关资产的有利时机。

当前，山东黄金正在积极推进定增工作，拟发行不超过6.24亿股股份，募集资金总额不超过99亿元，主要用于焦家矿区（整合）金矿资源开发工程，打造胶东地区世界级黄金生产基地。

在积极推进定增之外，山东黄金还在近年来陆续获得三山岛金矿、新城金矿、鑫汇公司、福建源鑫、甘肃安家岔多个金矿资源。

赤峰黄金则持续布局西非优质金矿，认购铁拓矿业增发股份。Abujar金矿是铁拓矿业的核心资产，全维持成本为832美元/盎司，与当下国际黄金期货1750美元/盎司的价格相比，有着较好的利润空间。

金贵银业也正在积极推进定向增发事宜，拟购买宝山矿业100%股权。预计交易完成后，宝山矿业将支持金贵银业进一步拓展探采选业务，充分释放产能优势。

金贵银业工作人员向记者表示，“过去，金贵银业曾经有一段高光时刻，在贵金属冶炼及深加工领域拥有丰富的经验和完善的工艺，下游客户群体也颇为认可。在完成资产并购之后，叠加黄金市场回暖的中长期预期，各类贵金属必然有所表现，这正是我们大干快上的好时期。”

(责编：申佳平、陈键)

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