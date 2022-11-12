记者 李乔宇 李万晨曦

11月11日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》（以下简称《通知》），公布进一步优化防控工作的二十条措施。其中取消入境航班熔断机制等备受关注。

中国航空运输协会研究员韩涛在接受《证券日报》记者采访时表示，防疫措施的优化调整，整体来看对航空业产生正面的影响，尤其是取消熔断措施，对航空公司恢复国际航班有较积极的推动作用。

国际机票搜索流量飙升

《通知》提出，取消入境航班熔断机制，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。

消息一出，OTA平台国际机票瞬时流量达到近一年峰值。截至11月11日14点，去哪儿平台国际机票的实时搜索量环比昨日同期增长3倍。同程旅行国际机票搜索量迅速上涨，1小时内搜索量较前日同一时段上涨448%。其中，最热门的入境航班线路为：金边-南宁、首尔-沈阳、首尔-青岛、金边-广州、首尔-大连、曼谷-昆明、万象-广州、吉隆坡-广州、曼谷-广州、新加坡-厦门。

同程研究院首席研究员程超功接受《证券日报》记者采访时表示，对于商旅出行而言，最大的利好是取消了入境航班熔断机制，为国际航班的进一步加快恢复创造了条件。同时，作为取消入境航班熔断机制后的配套措施，还设置了面向相关人群的“闭环泡泡”机制，对于正常国际商贸及文化交流的加快恢复意义重大。

去哪儿大数据研究院院长兰翔接受《证券日报》记者采访时表示，回国隔离时间缩减，意味着回国隔离酒店接待保障能力有所增强，也为未来回国航班量的增加打下了基础。回国航班量的增长，有利于国内外人员流动，也为回国航班票价的下降打开了通道。同时，10月30日秋冬航班换季之后，国际航班的预订量环比换季前上涨明显，国际机票平均支付价格降低。

票价或步入下行通道

入境政策的调整也在鼓励入境航班供给的增加。据来自飞常准APP的数据显示，目前出入境航班搜索量已经达到2020年5月份“五个一政策”发布后的最高值，较今年低位运行期间提升125%以上，其中部分热门航线搜索量提升明显。数据显示，日本回国航线搜索量提升超过3倍，英国回国航线提升超过4倍。

飞常准APP预计，到11月底，回国航线的运力将环比提升25%以上，较年内低点5月份提升300%。飞常准机票数据显示，11月至今，回国机票平均支付价格为7219元，环比10月份下降10.19%。

事实上，入境航线政策的调整在此之前已出现回暖迹象。

喜马拉雅航空公司中国区总经理安永胜告诉《证券日报》记者，早在今年5月底，喜马拉雅航空就恢复了加德满都开往昆明的航线，随着入境政策的调整，预计今年12月份该航线客座率将有所回升。

今年以来，已有多家航司恢复或新开国际航线。公开资料显示，截至目前，海南航空已恢复、新开运营北京-布鲁塞尔、北京-莫斯科、深圳-温哥华、重庆-罗马等11条往返国际及地区客运航线。据悉，海南航空11月份预计还将复飞深圳往返特拉维夫航线。

另据来自吉祥航空的信息显示，吉祥航空在今年秋冬航季恢复与新开多个国际航点的航班服务，并且依托上海与其他国内主要城市新增多条国内航线。

在民航业从业人士高鹏看来，此次入境政策的调整释放了明确的利好信号。一方面，从入境旅客的情况来看，取消入境航班熔断机制增强了入境航班的确定性，提振了旅客入境的信心；另一方面，从国内旅客的情况来看，不得加码管控的要求也对国内旅客出行释放了积极信号。“商务旅客会率先活跃起来，这些旅客价格敏感度较低，对航司而言能带来较高的附加值。”

高鹏同时表示，入境航班的确定性也将推动国际航班价格回落。“在入境航班取消几率下降的情况下，入境旅客会倾向于选择高性价比机票，从而推动入境航班机票价格的整体下降。”

进入第四季度，随着国际航线航班供给量的提升，国际航线机票已经进入下降通道。去哪儿网数据显示，9月底以来，国际机票平均支付价格波动下降，截至11月11日，去哪儿国际机票平均支付价格环比9月底下降近三成，出境平均支付价格降至3700元左右。

但高鹏认为，今年冬天国际航线申报的时点已过，预计在今年接下来的日子里不会出现国际航线大面积恢复的情况。但明年的春夏航季预计会有更多国际航线恢复运营。

(责编：申佳平、陈键)

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