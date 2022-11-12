2022年世界互联网大会乌镇峰会是外界观察中国数字经济发展的一扇窗口。11月9日，乌镇峰会上发布的《中国互联网发展报告2022》蓝皮书显示，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重达39.8%。在乌镇峰会上，多国人士对“海评面”表示，中国数字经济发展迅速，中国数字经济发展经验值得借鉴。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目表示，中国利用技术提高人民的生活水平，中国数字经济发展的经验可以应用到其他国家。目前泰国正加强与中国在互联网技术应用方面的合作，以提高泰国人民的生活水平并增加泰国进入全球市场的机会。

巴西驻上海总领事馆副总领事范天阳表示，无论从用户数量、互联网普及率还是数字化服务水平来看，中国都是世界上数字化程度最高的国家之一。“中国越来越数字化，中国数字领域的实践对巴西解决一些问题非常有用，比如如何让社区和农民加入到数字市场和电子商务中，这将为他们创造收入和工作机会，并提供一系列其他好处。”

“互联网之光博览会”上来自匈牙利的参展商、新络智能技术有限公司总经理卡洛伊说，中国数字技术发展迅速，如果不能跟上中国最新的趋势或与互联网行业的人及时建立联系，将很快落后。

来自墨西哥的参展商、莱博研科技有限公司监事阿方索·安东尼奥·阿劳约·冈萨雷斯表示，中国在互联网领域有很多新概念和想法，它们正在被世界其他地方模仿。移动支付就是其中一个例子，世界很多国家和地区在效仿中国发展移动支付。“我们在中国能看到很多新事物，比如智慧城市、智能家居和汽车，我认为这是中国对世界一个非常大的贡献。”

(责编：申佳平、陈键)

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