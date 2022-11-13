本届进博会新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区。

本报记者 王 迪摄

11月7日，进博会乐高展台吸引参观者前来体验。

本报记者 陈尚文摄

11月6日，在首次参展的德国科德宝集团展位上，工作人员向参观者介绍展品性能和技术。

本报记者 韩 硕摄

11月7日，食品与农产品展区，哈萨克斯坦展台工作人员向零售商介绍天然果脯。

本报记者 曲 颂摄

进博会举办场馆国家会展中心（上海）外景。

本报记者 王 迪摄

第五届中国国际进口博览会按一年计意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%。自首届进博会举办以来，展会质量持续提高，国际影响更加广泛。进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

米夏埃尔·舒曼（德国联邦经济发展与对外贸易协会主席）

孙成海（中国国际进口博览局副局长）

陈黎明（世界经济论坛大中华区主席）

顾学明（商务部国际贸易经济合作研究院院长）

金贤哲（韩国贸易协会国际合作本部长）

张宇燕（中国社会科学院世界经济与政治研究所所长）

埃利亚斯·姆彭德拉（赞比亚—中国商业友好协会副主席）

桑百川（对外经贸大学国际经济研究院院长）

陈丽芬（国务院发展研究中心市场经济研究所研究员）

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会越办越好。具体而言，这些年来进博会取得了怎样的发展成果？

顾学明：进博会真正实现了“买全球、卖全球、惠全球”，已经成为市场相通、产业相融、创新相促、规则相联的重要窗口，成为联通中国和世界的桥梁和纽带、全球共享的综合开放平台。同时，进博会致力于搭建数字贸易平台促进经贸发展，积极贡献数字化转型应用场景和解决方案，对全球经济的数字化转型起到了良好示范效应。

米夏埃尔·舒曼：进博会专注于进口，希望将全球最好的产品和服务带到中国市场，这是中国的一大创举。今年有280多家世界500强和行业龙头企业参展，足以证明进博会得到国际认可。

孙成海：进博会已成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。此外，作为进博会的重要组成部分，虹桥论坛以“全球开放”为核心主题，发布《世界开放报告2022》和世界开放指数，围绕全球经济治理、高水平对外开放等领域重大前沿议题，邀请全球政商学界嘉宾展开高端对话讨论，发出响亮的“虹桥声音”。

金贤哲：中国在进博会期间发布许多重要经贸政策并付诸实施。中方此前在进博会上提出建设开放新高地，此后便陆续出台并进一步完善了货物和服务贸易相关促进措施。由此可见，进博会不只是一个博览会，更具有为世界经济提供中国方案和贡献中国力量的作用。

埃利亚斯·姆彭德拉：全球政治局势和经济形势复杂多变，中国连续成功举办进博会，展现出中国开放的决心，为全球发展注入动力。进博会结合市场需求不断与时俱进，主题不断丰富、专业性不断提升。通过参加进博会，中国相关企业能够发现海外商机，参展国企业也能更直接地了解中国市场的潜在需求，进而制定更具针对性的市场策略。

桑百川：如今，进博会已发展成为各国出口商开拓中国市场、发掘国际投资合作机会、了解中国经济动向的重要国际公共服务平台。大批世界领先企业踊跃参会，展示发布高精尖特新产品和高质量服务，满足了中国市场的消费结构升级需求。参会者还可以近距离感知中国推进高水平开放、让世界分享中国机遇的举措。

陈丽芬：中国超大规模市场优势日益明显，从首届的27万平方米扩大到去年的超过36万平方米，进博会参展商展台面积容量连年增长，越来越多企业看到中国构建新发展格局的机遇，坚定了拥抱中国市场的信心。

进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为全球共享的国际公共产品。如何评价进博会在推动开放融通、促进交流合作方面的意义？

桑百川：在国际经贸事务中，突出的问题是供求信息不对称。进博会拉近了出口商和进口商的距离，为出口商提供展示发布和洽谈合作的平台，让进口商能够更直观地感受产品的性能和特点，有效缓解了信息的不对称，有助于达成国际采购协议。

金贤哲：进博会每年都会吸引大批优质采购商参加，这对韩国企业来说十分具有吸引力，韩国已经连续参加五届进博会。韩国贸易协会是韩国政府指定的进博会官方组展机构，平均每年组织上百家韩国企业参展。韩国企业对参与进博会的响应度和满意度一直很好，第四届进博会期间，韩国企业意向合约金额超过3000万美元。面对全球市场需求萎缩，进博会已成为推动经济全球化和贸易高质量发展的重要平台。

埃利亚斯·姆彭德拉：赞比亚从首届进博会就积极参加，是第二届进博会上唯一来自非洲地区的主宾国。通过进博会，赞比亚的农产品、工艺品得到更多认可，赞中双方意向合约金额不断增长。越来越多赞比亚企业认识到，进博会正带来更多贸易机会。

陈黎明：多国参展商和在华外企选择在进博会首发全球新品和创新服务，例如世界经济论坛成员强生公司，在过去几届进博会上，该公司每年都会带来几十种新产品，今年也不例外。还有许多合作项目在进博会上达成，为国际经贸投资合作增添了动力。

孙成海：进博会每年吸引几千家国外企业参展参会，让展品变商品，让展商变投资商。同时，进博会通过举办国家展、开展人文交流展示展演等方式，促进各国文化交流、文明互鉴，第五届人文交流展示活动面积已达3.2万平方米。

张宇燕：进博会近两年设置了综合展示区、国家级步行街等展览，使得进博会不仅有利于促进国际采购，同时极大发挥了投资促进、人文交流、开放合作的平台作用。一方面，向世界展现了中国的营商环境、消费市场与文化繁荣，极大地促进了外资企业来华投资等深度合作；同时，也向世界介绍了中国文化，拉近了与世界各国的文化距离，鼓励各国相向而行，推动建设开放型世界经济，构建人类命运共同体。

促进全球贸易与投资对于推动全球发展十分重要。如何看待进博会在促进全球发展、增强各国发展动能、让发展成果更多更公平惠及各国人民等方面发挥的积极作用？

米夏埃尔·舒曼：不久前召开的中共二十大为中国未来的发展指明了方向。中国坚持不断提高对外开放程度，与世界共享市场机遇。很多欧洲国家一直在思考如何让经济更富创造性和韧性，这需要人们通过更多的对话来分享经验，进博会为各国沟通交流提供了一个优质平台。

孙成海：叙利亚的大马士革玫瑰精油、巴基斯坦的喜马拉雅盐灯、秘鲁的羊驼玩偶等来自不同国家的特色优质产品，AI清洁机器人、智能调色仪等各种高精尖产品及国际先进技术，通过进博会的平台成功进入中国市场。参加进博会的既有发达国家，也有发展中国家，既有世界500强企业，也有提供特色产品服务的各国中小企业。进博会为支持经济全球化、维护多边贸易体制搭建国际公共平台，让全球各类市场主体有了实实在在的收获。

陈黎明：贸易对于全球消除贫困和实现和平具有重要意义。开放的贸易能为消费者提供更多负担得起的商品和服务，也有利于改善低收入家庭的生活水平。中共二十大传递出中国进一步加强对外开放、推动全球合作的积极信号。中国搭建起进博会、服贸会等平台，促进了货物和服务贸易发展，体现了一个负责任大国的担当。

埃利亚斯·姆彭德拉：对广大发展中国家来说，进博会是助其进一步融入世界经济的重要机遇。通过进博会，更多消费者了解到非洲不只出口矿产，还有特色农产品、手工业及文化艺术产品。如今，越来越多较高附加值的非洲商品，以现代商业模式进入全球市场，有力促进了一些欠发达地区融入全球价值链，对于推动南南合作以及实现联合国2030年可持续发展议程都具有重要意义。

陈丽芬：中国经济总量稳居世界第二，是全球第二大消费市场、第一大货物贸易国。进博会开辟了广阔的通道，让世界与中国共享市场、共享资源，共享发展机遇，让中国大市场成为世界大机遇，推动各国合作共赢，带动全球经济增长。

举办进博会、服贸会、广交会、消博会等高水平开放展会，高质量共建“一带一路”，提出全球发展倡议、全球安全倡议……中国主动参与全球治理、积极推动构建人类命运共同体，对于推动世界和平与发展具有怎样的意义？

顾学明：十年来，中国实施更加积极主动的开放战略，坚定不移地扩大开放，对外签署的自贸协定增加到19个，部署建设21个自贸试验区和海南自由贸易港，同140多个国家、30多个国际组织签署“一带一路”合作文件，通过共建“一带一路”、全球发展倡议等切实推进全球开放合作，为完善全球治理主动贡献中国智慧、中国方案。

米夏埃尔·舒曼：当今国际社会面临地区冲突、新冠肺炎疫情、贫困、气候变化等诸多艰巨挑战，加强国际合作是应对挑战的最佳方案。中国积极参与全球治理、构建互利合作格局、推动构建人类命运共同体等举措，为解决全球问题提供了重要推动力。

张宇燕：中国通过进博会主动开放国内市场，鼓励各国商品来华销售，这在人类历史上是一项创举。中国是全球供应链价值链的中心枢纽之一，进博会是中国积极主动建设开放型世界经济的郑重宣示，必将有利于推动全球的开放与发展。

桑百川：在世界经济大变局中，中国积极参与全球经济治理体系改革，发出中国声音，倡导开放、合作、互利、共赢，并身体力行，开放已经成为中国鲜明的时代标识。中国采取的系列开放主张和举措为脆弱的世界经济注入强大动能，让中国发展惠及更多国家和地区。

陈丽芬：在当前充满不确定性的国际形势下，进博会为世界经济和中国与世界共同发展增添了确定性。进博会溢出效应正变得更加明显，将推进更深层次的改革和更高质量的开放，汇聚全球优质商品、企业、资源，推动国内消费升级和产业升级。

埃利亚斯·姆彭德拉：面对当前复杂的国际形势，中国坚持高举多边主义旗帜，不断提升对外开放水平，同世界分享市场机遇，这是中国彰显负责任大国形象的体现，也是中国坚持以发展促和平理念的生动实践。中国举办进博会、服贸会等重要展会，积极融入世界经济、主动参与全球治理。由中国提出并不断丰富其内涵的人类命运共同体理念，来自中国，造福世界。事实证明，这一理念洞见未来，中国在全球治理方面的引领作用正日益突显。

目前，第六届进博会企业展招展工作已全面启动，企业签约报名展览面积超过10万平方米。企业对进博会的认可度越来越高，对中国市场的信心越来越足。对进博会未来发展有何期待？

陈黎明：作为世界第二大经济体，中国在国际贸易中扮演着极其重要的角色。进博会不仅有利于推动贸易更加均衡，亦会有利于减少不必要的贸易摩擦，促进国际合作与发展。世界经济论坛期待中国采取的一系列措施将对欠发达国家和地区起到支持作用。

米夏埃尔·舒曼：希望进博会能迎来更多来自世界各地的参与者，能在不同国家设立国际分支机构，进一步加强其在国外领先企业中的国际影响力和知名度，帮助来自世界各地的参与者实现共赢。

金贤哲：中国信息技术发展迅速，通过技术创新，可以让更多国家和企业线上或线下参与进博会，受惠于中国的对外开放。相信中国会坚持不懈营造稳定的营商环境，持续为外国企业提供各种机会，进一步推动各国与中国加深经贸联系。

张宇燕：正如《世界开放报告2022》所揭示的，近年来，国际环境严峻复杂，世界开放指数不断下滑，但中国的开放指数不断上扬，在全球129个经济体中的排名从2012年的第47名持续攀升至近期的第39名。中国正同世界其他经济体一道，营造有利于全球发展的国际环境，共同培育全球发展新动能，通过同国际社会一道努力落实全球发展倡议、全球安全倡议，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，促进各国人民相知相亲，共同应对各种全球性挑战。

顾学明：第五届进博会如期举办，是中国向世界释放持续扩大开放的重要信号。进博会正按照“办出水平、办出成效、越办越好”的要求，向国际社会开放中国超大规模消费市场，促进全球经贸、人文等全方位沟通交流。未来，进博会的开放水平和国际影响力还将不断提升。

（本报记者王骁波、田泓、张悦、花放、张朋辉、邹松采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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