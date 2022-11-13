人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“832平台”累计交易额突破300亿元 助推近300万农户巩固脱贫成果

2022年11月13日06:25 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月12日电（记者侯雪静）记者日前从中国供销集团了解到，截至今年10月31日，脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”）累计销售额突破300亿元，累计入驻供应商1.7万家，在售商品22.4万款，注册采购单位超61万家，助推832个脱贫县的近300万农户巩固脱贫成果。

中国供销电子商务有限公司董事长刘国生介绍，“832平台”以高质量发展为主线，全面提升运营水平，积极推进供应商管理、商品价格与质量管控、服务水平和能力管理等一系列强有力举措，各项工作取得积极成效。下一步，将推进“832平台”为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。

据了解，在产业帮扶上，“832平台”加强产销对接，激发乡村产业发展的内生动力，带动当地优势特色产业发展，积极推进“平台+政府”“平台+政府+企业”等产业帮扶模式。在仓配服务上，“832平台”在832个脱贫县以及预算单位较为集中的直辖市或省会城市，设立产（销）地仓。截至目前，累计建设运营产（销）地仓53家，仓储面积近30万平方米，服务供应商700余家。

“832平台”是在财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社四部门指导下，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。2020年1月1日上线运行以来，一直秉持帮扶属性、公益属性。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
长七火箭五送“天舟”：从“精准投篮”到“空心入网”
　　11月12日，耀眼的尾焰映着碧海蓝天，发动机的轰鸣声响彻海南文昌航天发射场，长征七号遥六运载火箭（简称“长七遥六火箭”）成功发射，将天舟五号货运飞船精准送入预订轨道。 2016年6月25日，作为我国新一代中型运载火箭的长七号火箭首飞圆满成功，标志着中国载人航天工程空间实验室任务顺利开启。…
空间站建造阶段长七火箭发射任务圆满收官
　　人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月12日10时03分，长征七号遥六运载火箭（简称“长七火箭”）托举天舟五号货运飞船点火升空。随后，飞船与火箭分离，顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部