新华社北京11月12日电（记者侯雪静）记者日前从中国供销集团了解到，截至今年10月31日，脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”）累计销售额突破300亿元，累计入驻供应商1.7万家，在售商品22.4万款，注册采购单位超61万家，助推832个脱贫县的近300万农户巩固脱贫成果。

中国供销电子商务有限公司董事长刘国生介绍，“832平台”以高质量发展为主线，全面提升运营水平，积极推进供应商管理、商品价格与质量管控、服务水平和能力管理等一系列强有力举措，各项工作取得积极成效。下一步，将推进“832平台”为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。

据了解，在产业帮扶上，“832平台”加强产销对接，激发乡村产业发展的内生动力，带动当地优势特色产业发展，积极推进“平台+政府”“平台+政府+企业”等产业帮扶模式。在仓配服务上，“832平台”在832个脱贫县以及预算单位较为集中的直辖市或省会城市，设立产（销）地仓。截至目前，累计建设运营产（销）地仓53家，仓储面积近30万平方米，服务供应商700余家。

“832平台”是在财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社四部门指导下，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。2020年1月1日上线运行以来，一直秉持帮扶属性、公益属性。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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