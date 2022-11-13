词汇是语言中最活跃的要素，不断产生的新词新语极大丰富了现代汉语词汇系统。党的二十大报告强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。经济类汉语新词与中国经济、社会发展融为一体，记录着人们生产、分配、交换、消费等各类经济活动，见证了我国经济实力的历史性跃升。

2022年8月，新修订的《现代汉语规范词典》增补了近千条新词语，其中就包括“共享经济、互联网+、移动支付、供给侧”等不少经济类新词。经济类新词是经济发展、科技进步、思想观念革新等多方面因素共同作用的产物，具有以下特征：

更新速度快。作为社会最重要的交际工具，语言在反映经济社会生活的同时，也会因社会环境、经济活动等的发展变化而不断演变。改革开放以来，经济建设成为我国社会生活的主旋律，经济类新词如雨后春笋般涌现并流行起来。从“万元户、个体户、下海”，到“证券市场、炒股、股份制”，再到“创客、夜经济、数字家庭”，经济类新词与时俱进，其数量的激增和范围的扩展，记录着中国经济的时代变迁。

缩略语占优势。人们对新事物、新现象提出新概念时，在不引起理解不便或歧义的前提下，往往倾向于通过较为简单的造词模式和相对简洁的语言符号传递较多信息。这有利于提高信息传播的速度，符合语言学的经济原则和省力原则。在讲究效率的经济领域，缩略语所占的比重更为突出，如双音节词“三包、双创、双碳”，三音节词“城居保、亚投行、国六条”，四音节词“一带一路、六稳六保”，等等。

较多使用字母词。一是纯英文字母词，如CEO（首席执行官）、GDP（国内生产总值）、ATM（自动取款机）等；二是带数字的英文字母词，如B2B（Business to Business），指企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换；三是字母加汉字，如生活中常见的A股（人民币普通股票）、B股（人民币特种股票）、AA制（个人平均分摊所需费用）等；四是数字加英文字母，如5G（第五代移动通信技术）、3C（中国强制性产品认证）。字母词广泛融入汉语经济类新词，是中外经贸交流的必然结果，丰富了现代汉语词汇体系。

经济类新词的词汇发展演变逻辑体现在两个方面：一是造词方式多样化。汉语自造词运用汉语自身的语言材料来造词以表达新的意义，如反映经济政策的“双循环、新常态”，反映经济活动的“融资、合同制”等。具有包容性的汉语在其发展过程中经历了不同语系的接触和融合，广泛吸纳了各类外来词，如英源外来词“血拼（shopping）”“欧佩克（OPEC）”“路演（road show）”等，又如日源外来词“泡沫经济、株式会社、日经指数”等。数学符号开始进入汉语词汇，如“互联网+、中文+、文化+”等新词语将数学符号“+”引入汉语词汇。当然，这一方面反映了造词方式的创新与发展，拓展了词汇的内涵和外延；另一方面也因其特殊性受到一定的质疑，有专家呼吁将其纳入语言文字规范。

二是经济类新词逐渐从双音节向三音节转变。据学者统计，1990年至2002年《新词语大辞典》和《新华新词语词典》共同收录的经济类汉语新词中，双音节词有764个，三音节词仅42个；而在2006年至2016年《新词语大辞典（1978—2018）》和《汉语新词语》共同收录的经济类新词中，双音节词206个，三音节词超过双音节词，达287个。在《中国语言生活状况报告》近年收录的年度媒体新词语中，三音节经济类词语数量也比双音节词语多。例如，“区块链、进博会、微税务、云零售、大金融”等均是三音节。由此可见，三音节经济类新词占比逐渐增加，数量增幅大。在日新月异的现代社会，双音节词已经无法满足经济社会生活的需求。相比于双音节词，三音节词更能表达丰富的语义内涵，令表意更加明晰，帮助人们从字面推断新事物的意义。

经济类新词在反映社会经济生活的同时，也服务于社会经济生活的发展。语言和社会是一对共变关系。经济类新词来自现实的经济生活，其生成逻辑是认知思维作用于客观事实所产生的认知过程的语言外化形式。经济类新词帮助人们在经济生活的基础上，对新生经济事物进行认知加工，明确其概念内涵，并将思维凝固下来，从而有效指导社会经济生活实践。举例来说，数字经济时代，科学技术发展为经济类新词的产生提供了丰厚土壤，新概念层出不穷。“大数据、云计算、物联网、人工智能、新型智慧城市”等经济新词准确、生动地反映了信息时代的特征，勾勒出中国数字经济的蓝图。国家网信办发布的《数字中国发展报告（2021年）》显示，2017年到2021年，我国数字经济规模从27.2万亿元增至45.5万亿元，总量稳居世界第二。这些成绩的取得离不开经济类新词提供的语言服务。经济类新词帮助人们认识和理解数字经济的概念，从而拓展了相应的经济活动，直接贡献于数字经济发展。

综上，经济类新词具有其自身的独特特征、演变逻辑与社会功能。我们应加强对经济类新词的研究，尊重其发展规律，提升其应用价值，更好地服务经济高质量发展。（作者：蔡武、朱宇，分别系福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、福建师范大学海外教育学院讲师，厦门大学国际中文教育学院教授）

(责编：郭思邈、杨迪)

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