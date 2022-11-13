本报记者 刘坤

第14个“双11”购物节的到来，再次点燃了消费者的购物热情。“双11”购物节折射出消费市场的新变化、新趋势，是观察我国消费的重要窗口。

专家认为，今年“双11”购物节火热，反映了我国新型消费较快发展，线上消费对消费市场的拉动作用进一步显现。

数据显示，前三季度，社会消费品零售总额为320305亿元，同比增长0.7%。全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，继续保持较快增长。

国家统计局贸易外经司司长董礼华介绍，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极推动一系列促消费政策落地显效，消费市场总体保持恢复增长态势。线上消费对消费市场的拉动作用进一步显现，基本生活类商品销售增势良好，绿色升级类消费需求持续释放，乡村市场销售恢复较好。

“随着一系列支持市场主体、提升居民消费意愿和能力的促消费相关政策落地显效，消费市场将继续稳定恢复。”董礼华说。

今年，国货国潮热度依然不减。某电商平台“双11”购物节开启售卖1小时，102个成交额过亿元的品牌中，国货品牌占比过半。

“消费是拉动经济增长的主动能，是增强国内大循环的主动力，是人民对美好生活向往的直观映射，是人民福祉的直接体现。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员王微指出，当前，我国城乡居民消费已进入从“有”向“好”的提质升级新阶段，对具有高品质、创新性及品牌信誉的国产消费品展现出巨大需求。

王微表示，随着我国数字经济向全方位纵深发展，数字技术成为当前我国消费市场提质扩容和创新发展的重要引擎，并将通过放大新增效应、赋能品质升级、激发消费创新、促进供需动态平衡、引领全球消费，为增强内循环内生动力和可靠性、实现国内国际双循环相互促进注入强劲的新动能。

“双11”购物节期间，不少来自第五届进博会上的“宝藏新品”也通过跨境电商同步发售，实现“展品变商品”。

华夏新供给经济学研究院创始院长贾康认为，以数字经济创新发展扩大消费内需，助力实体经济向高质量升级，必将进一步打开我国经济发展中充分发挥消费潜力和活力的巨大空间。

清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，今年以来，受疫情散点式频发等影响，很多传统消费场景受阻，我国消费市场承压较大。但应该看到，在经济趋稳向好不变的宏观大态势下，我国居民消费规模扩大、消费结构升级的趋势没有发生根本改变。我国线上消费快速发展，在扩大内需、拉动经济增长方面发挥着越来越重要的引擎作用。目前，我国消费市场正稳步进入结构性调整扩容的新阶段。

（本报记者 刘坤）

(责编：袁勃、文松辉)

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