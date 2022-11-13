数字技术已成为世界科技革命和产业变革的先导力量，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。在京畿重地河北，正把数据驱动、智能融合的数字河北作为中国式现代化河北场景之一，加速建设。

在“未来之城”雄安新区，数字城市建设正让这座城市变得越来越“聪明”，无处不在的智能化场景和正在建设的数字孪生城市，成为河北省加快建设数字河北的一个缩影。

近日见到来自悦享雄安科技有限公司的工程师姜春雨，他正在雄安市民服务中心测试智能网联车辆。预计今年年底，能够高度自动驾驶的智能网联公交车和接驳车将行驶在雄安新区新建设的数字道路上。

姜春雨说，自从来到雄安就参与了这座城市的数字交通建设，了解到此间正在构建人、车、路、网、云协同的新一代交通体系，真正把科技应用到民生领域，让民众体会到科技为生活带来的便利。

悦享雄安科技有限公司是东风汽车集团有限公司的三级子公司，今年4月1日正式落户雄安新区。未来，该公司将进驻雄安新区科创中心中试基地，并正式启动首批生产线，为雄安探索智能网联、车路协同提供技术支持。

雄安新区数字城市建设领导小组办公室工作人员李煜称，在雄安，智能网联车辆将逐步替代传统的公交车，无人零售车、无人物流车、无人清扫车、无人巡逻车等多种无人车将驶进雄安新区社区，涉及各个民生领域，让民众切身体会到数字城市建设的成果。

目前，雄安新区数字城市的四梁八柱“一中心四平台”(即雄安城市计算(超算云)中心、块数据平台、物联网平台、视频一张网平台、CIM平台)已经基本建成。

雄安城市计算(超算云)中心被称为雄安新区数字孪生城市“之脑”“之眼”“之芯”，是雄安新区数字孪生城市运行服务系统的重要载体，其承载的边缘计算、超级计算、云计算设施将为整个数字孪生城市的大数据、区块链、物联网、AI、VR/AR提供网络、计算、存储服务。投入使用后，将为雄安提供源源不断的运算动力。

“雄安城市计算(超算云)中心将设置3600多台服务器机柜，可达百万核VCPU算力，满足雄安新区2035年内数字城市建设算力需求。”雄安云网科技有限公司首席技术官袁晓东说。

在袁晓东看来，该中心不同于中国其他城市的云计算中心，建成后将对整个城市的数据进行汇聚、管理、分析，打破各个政府部门之间的数据壁垒，可避免“数据烟囱”的产生，为城市管理提供决策依据。同时，通过对这些数据的分析，可产生更多服务经济社会发展各领域的智能场景应用。

对于其所在公司在雄安的发展前景，袁晓东表示“十分看好”。他说，公司主要提供数据信息服务，未来会有更多的企业、科研机构、医院、大学来到雄安，都会用到云计算、大数据等相关资源。

根据《河北雄安新区规划纲要》主要指标要求，未来雄安新区数字经济占城市地区生产总值比重将大于80%。近年来，伴随着数字城市的建设以及企业的导入，雄安新区的数字经济呈现快速增长态势。

河北雄安新区首席信息官张强表示，在软件与信息服务业发展硬环境方面，雄安已适度超前部署新一代网络设施，构建边云超协同的城市计算体系，全面探索区块链服务实体经济。在软件与信息服务业发展软环境方面，从政策制定到人才招募，再到创新资源集聚，雄安新区的发展优势日益凸显。

不仅是雄安新区，近年来，河北大力实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”，进一步促进数字经济和实体经济深度融合，不断催生新业态新模式，推动河北加速驶向数字经济新蓝海。

据2022中国国际数字经济博览会新闻发布会上发布的数据显示，2021年，河北数字经济规模达1.39万亿元，同比增长15.1%，占GDP比重达到34.4%，电子信息产业营收同比增长22.4%。

同时，河北在线运营服务器规模达260万台，算力排名全国第四，存力排名全国第五。5G基站数量居全国第七，实现县级以上主城区网络全覆盖。雄安新区获批国际互联网数据专用通道，张家口加快建设“东数西算”工程国家算力枢纽节点，为数字经济高质量发展提供了支撑。工业设备上云率达17.7%，排名全国第一，关键工序数控化率达58.2%，排名全国第三。

这一系列亮眼的数据，折射出河北省数字经济主导地位的不断强化，展现出了蓬勃生机和巨大潜力。

按照河北省部署，到2035年，雄安新区建成全球数字城市新标杆，石家庄建成“中国数字新城”，张家口建成全国一体化算力网络关键节点，廊坊、保定、秦皇岛等地区形成数字产业集群。数字化应用场景更加丰富，工业互联网、人工智能、云计算广泛应用，数字政府、智慧城市和数字乡村建设更加健全完善，远程医疗、智慧教育、智慧家居、智慧养老使人民群众生活更加舒适、更有品质。

河北经贸大学副校长、京津冀协同发展河北省协同创新中心执行主任田学斌表示，数字经济是新一轮国际竞争焦点，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。近年来，河北围绕大力实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”做大做强数字经济，取得积极成效。

“京津冀作为重大国家战略发展区域，也应该是中国数字经济发展的核心承载区。”田学斌认为，河北应充分发挥北京数字经济研发“头雁”效应、依托天津应用场景开发的雄厚基础，加上河北制造业、农业和旅游业大省的丰富资源禀赋，释放京津冀大规模市场潜力，着力打造极富价值的应用场景，加快数字河北建设。(记者 崔涛)

(责编：郭思邈、杨迪)

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