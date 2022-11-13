国家虚拟现实创新中心(青岛)建设工作推进会12日在山东济南举行。中国工业和信息化部副部长徐晓兰、山东副省长凌文等为国家虚拟现实创新中心(青岛)揭牌。

此次中国工业和信息化部批复组建的国家虚拟现实创新中心(青岛)，由南昌虚拟现实研究院联合青岛虚拟现实研究院共同组建，是目前中国虚拟现实领域唯一一个国家级创新中心。该中心将聚焦制约中国产业发展的关键共性技术难题，打造全球领先的产业创新生态系统，赋能数字经济产业发展。

据青岛虚拟现实研究院的牵头单位歌尔集团董事长姜滨介绍，2017年歌尔牵头联合多家企业、高校、科研院所、行业协会，启动山东省虚拟现实制造业创新中心建设试点任务，运营单位为青岛虚拟现实研究院，研究覆盖零组件、整机、内容应用等VR、AR全产业链条。2019年，该院被正式认定为山东省虚拟现实制造业创新中心。经过3年建设，工信部正式批复其与南昌虚拟现实研究院联合组建国家虚拟现实创新中心。

据了解，作为虚拟现实产业链“链主”企业，歌尔2012年起就开始布局虚拟现实产业，既涉及整机研发制造，又有光学、声学、微电子等核心零组件的研发生产，未来还将向微显示、半导体等核心领域拓展。如今歌尔已与全球主流VR头显品牌达成长期深度合作，占据全球中高端VR头显80%的市场份额。

姜滨表示，未来，该中心将深度聚焦虚拟现实关键共性技术，基于终端技术优势，支持中国虚拟现实终端出货量继续保持全球第一，综合性能、轻量化、舒适性等核心指标达到全球领先；力争建成全球首个虚拟现实全产业链综合检测平台，利用检测平台加快申报国家及国际标准，增强中国在全球虚拟现实领域的话语权。

中国工业和信息化部副部长徐晓兰出席当天会议并表示，相信国家虚拟现实创新中心(青岛)一定能担当起国家制造业创新中心的使命、责任，共同推动国家制造业创新中心健康可持续发展。

2016年，中国“十三五”规划首次提出大力推进虚拟现实产业；2021年，“虚拟现实和增强现实”被写入“十四五”规划和2035年远景目标纲要，被列为七大数字经济重点产业之一；今年11月，工业和信息化部等5部门联合发文，提出到2026年，中国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500亿元人民币。(记者 沙见龙)

(责编：郭思邈、杨迪)

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