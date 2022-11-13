中新网11月13日电 据中央气象台网站消息，受较强冷空气影响，11月13日08时至14日08时，东北地区东部、黄淮南部、江淮、江汉、西南地区东部、江南大部等地气温将下降4~6℃，局地8℃左右。此外，15-17日，西南地区东部、江南大部、华南西部等地有一次中雨过程。

昨日东北地区有明显雨雪 长江中下游以北地区出现大风降温：昨日08时至今日06时，黑龙江东南部、吉林、辽宁中西部等地降雪或雨转雪5～15毫米，局地20～28毫米。受冷空气影响，长江中下游以北地区出现6～8级阵风，辽东半岛、山东半岛等局地9～11级；今日05时较昨日05时，东北地区、华北、山东、江苏、安徽、湖北、湖南等地部分地区气温下降6～10℃，吉林、辽宁等地降幅14～18℃。

冷空气继续影响我国中东部地区

受较强冷空气影响，11月13日08时至14日08时，东北地区东部、黄淮南部、江淮、江汉、西南地区东部、江南大部等地气温将下降4~6℃，局地8℃左右；上述部分地区并有4~5级偏北风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡海域等地将有6~7级、阵风8级的偏北到东北风，黄海中部的部分海域风力可达8级、阵风9级。

南方将有降雨过程

15-17日，西南地区东部、江南大部、华南西部等地有一次中雨过程，部分地区有大雨或暴雨，有利于当地旱情缓解。

21-22日，南方地区还将出现一次明显降雨过程。

未来三天具体预报

11月13日08时至14日08时，新疆北疆北部山区和南疆西部山区、西藏西部和东部、青海东部和南部、川西高原北部、甘肃南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。陕西南部、河南南部、安徽中北部、江苏西部、湖北、四川盆地东部、重庆、贵州大部、湖南北部和西部、江西北部、浙江大部、福建北部、台湾岛东部、海南东南部等地部分地区有小雨，重庆北部、四川盆地东北部局地中雨。黑龙江东部、华东沿海等地部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(11月13日08时-14日08时)

11月14日08时至15日08时，新疆南疆南部山区、西藏北部和西部及东部、青海西部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，西藏西部局地有大雪或暴雪(10～15毫米)。贵州大部、江淮南部、江汉东部、江南、华南北部等地部分地区有小雨，其中，湖南中部、江西中部、福建西北部、贵州东南部、广西东北部等地局地有中雨(10～15毫米)。

全国降水量预报图(11月14日08时-15日08时)

11月15日08时至16日08时，新疆北疆北部、西藏东部、青海南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北部阿勒泰山区局地有大雪(5～9毫米)。陕西中南部、江汉、江南、西南地区东部、华南北部等地部分地区有小到中雨，其中，湖南中北部、贵州东北部等地局地有大雨(25～45毫米)。

全国降水量预报图(11月15日08时-16日08时)

(责编：郭思邈、杨迪)

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