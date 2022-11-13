以“VR让世界更精彩——VR点亮元宇宙”为主题的2022世界VR产业大会昨天(12日)在江西南昌开幕。

工信部负责人介绍，近几年虚拟现实产业进入新一轮爆发期。虚拟现实和增强现实终端市场迅速扩大，开启虚拟现实产业爆发增长新空间。

2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，首次突破年出货量一千万台的重要拐点，2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%，据不完全统计，我国虚拟现实相关企业超过1万家。

此外，工信部负责人表示，目前，工信部已正式批复在江西南昌组建国家级虚拟现实制造业创新中心，并将推动虚拟现实行业应用规模化发展。

中国电子信息产业发展研究院院长 张立：在工业生产、教育培训、医疗健康、商贸创意、文娱文旅、智慧城市等重点应用领域开展试点示范，形成一批可复制、易推广、有实效的创新应用项目。在有条件的地方，打造一批产业规模大、产业链完善、社会经济效益好的“虚拟现实+”融合应用领航城市和产业园区。

工信部、教育部等五部门刚刚联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副主任 陈曦：一个是推动关键技术的融合创新，提升全产业链条供给能力；加速面向多行业多场景的应用示范以及应用建设；还有建立产业公共服务平台以及最后的构建融合创新的虚拟现实应用的标准体系。

(责编：郭思邈、杨迪)

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