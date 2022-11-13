新华社北京11月13日电（记者刘诗平）南水北调东线一期工程13日10时启动2022—2023年度调水，这也是南水北调东线的第十个跨年度调水。

中国南水北调集团有限公司相关负责人表示，根据水利部水量调度计划安排，南水北调东线本年度计划向山东调水12.63亿立方米，调水规模为工程通水以来最多的一次。

统计显示，南水北调东线通水以来，已累计向山东调水52.88亿立方米（不含北延应急供水水量），为受水区经济社会发展提供了有力的水资源支撑和保障。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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