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南水北调东线启动2022—2023年度调水

2022年11月13日15:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月13日电（记者刘诗平）南水北调东线一期工程13日10时启动2022—2023年度调水，这也是南水北调东线的第十个跨年度调水。

　　中国南水北调集团有限公司相关负责人表示，根据水利部水量调度计划安排，南水北调东线本年度计划向山东调水12.63亿立方米，调水规模为工程通水以来最多的一次。

　　统计显示，南水北调东线通水以来，已累计向山东调水52.88亿立方米（不含北延应急供水水量），为受水区经济社会发展提供了有力的水资源支撑和保障。

(责编：宋心蕊、袁勃)
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