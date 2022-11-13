“国家需要什么，我们就研究什么。”

“以国家战略需求为导向，

坚决打赢核心关键技术攻坚战。”

“创新没有休止符，只有加油站。”

在二十大报告中，“创新”出现多达几十次，是高频词之一。

习近平总书记强调，贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路。必须坚持创新是第一动力，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。

从天河超级计算机到高速磁悬浮列车，从激光焊接到“鲲龙”AG600M，从八一学校“火箭小组”到梦天实验舱······中国正在创新发展的道路上开启新的征程，创造新的更大奇迹。

总监制丨钱蔚 王姗姗

监制丨耿志民

制片人丨张鹏军

编导丨余腾龙 张碧琦

记者丨王伟 徐之昊 孙强 于丽东 杨秋敏 李志 柳栋

摄像丨刘旭 范满源 王高明 高博远 张祖伟 胡哲源 孙文啸

音编丨王安然

剪辑丨严佳

包装丨高凌潇 蔡承学

技术统筹丨陈浩 张文郁

制片统筹丨杨波 遇剑

协助拍摄丨总台湖北总站 天津总站 山东总站 陕西总站 珠海台

(责编：宋心蕊、袁勃)

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