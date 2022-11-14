本报记者 王明峰

在四川省内江市资中县国家农业科技园，漫山遍野郁郁葱葱，一颗颗橙子挂在枝头，长势喜人。

趁着晴好天气，银山镇老场村种植大户钟良带着工人，进行除草作业。看着枝头逐渐饱满的果实，钟良脸上露出笑容，“上一季，得益于科学种植和错时销售，100多亩果园收获近50万斤橙子，收入约75万元。”

经过30多年的本土化培育发展，资中县已成为重要的血橙产业基地。资中县农业农村局多种经营站负责人赖永辉介绍，资中血橙成功申报国家地理标志产品，如今全县年产量超40万吨，占全国总产量的60%。

规模化种植后，如何实现标准化、品牌化，让资中血橙提升价值，接续发展？

在鱼溪镇鲶鱼社区的山间地头，茂密的果林被砍出了一行行1米宽的间距。

“我们正在试点推行老果园改造，降低果林密度、矮化果树，提升果子品质。”鲶鱼社区党总支书记邹能告诉记者，鲶鱼社区是资中血橙的发源地，但品种单一、粗放管理的种植模式一度让品质逐渐走低、价格跳水。

资中县以“优果优质优价”为导向，引进高精尖人才，加强与科研院所交流合作，总结出一整套标准化种植技术，研发9个新品种，不仅提升了口感，还将销售期从原来的两个月延长到近半年。

品质提升是基础，如何卖出去是关键。借力时下火热的电商平台，资中血橙搭上了“直播+电商”的“顺风车”，不仅走向全国，还走出国门，远销俄罗斯、东南亚等国家和地区。

“橙子成熟期，也是我们主播的繁忙季。”资中新发地农产品交易中心副总经理胡建军介绍，从12月底开始，主播们便要奔忙在直播室和果林之间，进行直播带货，“线上线下齐发力，为销售赋能。”

解决了品种和销售问题，资中县持续在全产业链上做文章。“外引”新发地农业发展有限公司，建设直播基地，投资建设柑橘标准化分拣加工中心。“内培”四川紫晨农业科技有限公司等企业，对果实进行精深加工。

目前，资中县有血橙初加工生产线14条、智能分选线2条，年商品处理能力10万吨，延伸出冻干片等精深加工产品，有效规避了单一鲜果市场的风险，提高了产业附加值。

在资中血橙主题公园，每到开花结果之时，不少游客就会前来观光采摘。果园变景区，资中已形成集观光采摘、果园野营、果园文化于一体的主题特色乡村旅游景区。

如今，资中血橙已成为当地农业特色产业的主要支柱。内江市委副书记、资中县委书记路松明表示，资中县将进一步在种植、加工、销售、品牌等方面做大做强，推动三次产业深度融合，实现产业“二次腾飞”，走出一条丘陵地区乡村振兴发展的新路子。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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