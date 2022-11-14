人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

24城入选、试点3年

住建部公布智能建造试点城市名单

2022年11月14日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京11月13日电  （记者丁怡婷）住房和城乡建设部近日印发通知，选取北京、天津、重庆等24个城市开展智能建造试点，积极探索建筑业转型发展的新路径，试点时间为期3年。

　　近年来，我国建筑业生产规模不断扩大，国民经济支柱产业的地位持续稳固。但建筑业主要依赖资源要素投入、大规模投资拉动发展，工业化、信息化水平较低，生产方式粗放、劳动效率不高、能源资源消耗较大等问题较为突出。

　　据介绍，智能建造试点工作的预期目标主要包括3个方面：一是加快推进科技创新，提升建筑业发展质量和效益。重点围绕数字设计、智能生产、智能施工、建筑产业互联网、建筑机器人、智慧监管六大方面，挖掘一批典型应用场景，加强对工程项目质量、安全、进度、成本等全要素数字化管控，形成高效益、高质量、低消耗、低排放的新型建造方式。二是打造智能建造产业集群，培育新产业新业态新模式。三是培育具有关键核心技术和系统解决方案能力的骨干建筑企业，增强建筑企业国际竞争力。

　　本次选取的24个智能建造试点城市产业基础好、政府积极性高，具有较强的引领带动能力，在试点目标框架下因地制宜制定了试点实施方案，提出了各具特色的试点任务。下一步，住房和城乡建设部将加强组织领导，完善统筹协调机制，指导各试点城市出台产业支持政策，搭建产学研合作平台，高标准落实各项试点目标任务，力争形成可感知、可量化、可评价的工作成效，为全面推进建筑业向新型工业化、数字化、绿色化转型，推动高质量发展发挥示范引领作用。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月14日 02 版）
(责编：白宇、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
长七火箭五送“天舟”：从“精准投篮”到“空心入网”
　　11月12日，耀眼的尾焰映着碧海蓝天，发动机的轰鸣声响彻海南文昌航天发射场，长征七号遥六运载火箭（简称“长七遥六火箭”）成功发射，将天舟五号货运飞船精准送入预订轨道。 2016年6月25日，作为我国新一代中型运载火箭的长七号火箭首飞圆满成功，标志着中国载人航天工程空间实验室任务顺利开启。…
空间站建造阶段长七火箭发射任务圆满收官
　　人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月12日10时03分，长征七号遥六运载火箭（简称“长七火箭”）托举天舟五号货运飞船点火升空。随后，飞船与火箭分离，顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部