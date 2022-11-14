本报北京11月13日电 （记者丁怡婷）住房和城乡建设部近日印发通知，选取北京、天津、重庆等24个城市开展智能建造试点，积极探索建筑业转型发展的新路径，试点时间为期3年。

近年来，我国建筑业生产规模不断扩大，国民经济支柱产业的地位持续稳固。但建筑业主要依赖资源要素投入、大规模投资拉动发展，工业化、信息化水平较低，生产方式粗放、劳动效率不高、能源资源消耗较大等问题较为突出。

据介绍，智能建造试点工作的预期目标主要包括3个方面：一是加快推进科技创新，提升建筑业发展质量和效益。重点围绕数字设计、智能生产、智能施工、建筑产业互联网、建筑机器人、智慧监管六大方面，挖掘一批典型应用场景，加强对工程项目质量、安全、进度、成本等全要素数字化管控，形成高效益、高质量、低消耗、低排放的新型建造方式。二是打造智能建造产业集群，培育新产业新业态新模式。三是培育具有关键核心技术和系统解决方案能力的骨干建筑企业，增强建筑企业国际竞争力。

本次选取的24个智能建造试点城市产业基础好、政府积极性高，具有较强的引领带动能力，在试点目标框架下因地制宜制定了试点实施方案，提出了各具特色的试点任务。下一步，住房和城乡建设部将加强组织领导，完善统筹协调机制，指导各试点城市出台产业支持政策，搭建产学研合作平台，高标准落实各项试点目标任务，力争形成可感知、可量化、可评价的工作成效，为全面推进建筑业向新型工业化、数字化、绿色化转型，推动高质量发展发挥示范引领作用。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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