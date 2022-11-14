本报记者 朱思雄 祝大伟 刘以晴

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吉林省人参产量占全国总量60%左右。作为优势特色产业，人参产业的高质量发展不仅关系着众多参农的钱袋子，也是推动吉林农业高质量发展的重要抓手。吉林坚持规范化种植、标准化生产、产业化经营，通过培育龙头企业、创建产业集群的形式，努力把人参产业打造成为千亿级优势产业。

“棒槌！”喊着口号、系好红绳，参农开始采挖。眼下，吉林省长白山区，大量坚实、皮色褐黄的人参正在收获，采参的习俗成为一道丰收的风景。

目前，吉林省人参产量占全国总量60%左右，这也反映出吉林人参产业在全国举足轻重的地位。

坚持规范化种植、标准化生产、产业化经营，大力培育人参龙头企业，着力创建人参产业集群，吉林正努力把人参产业打造成为千亿级优势产业。

提供专业指导，推广规范种植

“这一片是种了5年的参，今年就收获喽！”走进白山市抚松县北岗村，平坦的参地紧邻农田，地上长着及膝高的参苗。半蹲身子，参农朱华英采出一株手指大小、胖乎乎的参。

“咱们种参的方式一般分为两种：跟平地种庄稼一样，咱们叫园参种植；在林间播种，参苗纯自然生长的林下参，基本等同于野生的山参。”朱华英介绍。

2021年，吉林省全省园参种植面积超14万亩，鲜参产量3.89万吨，林下参种植面积约126万亩，产量764.35吨，参业综合产值超600亿元。

“林下参主要交给自然孕育，园参却需要保育、用药、防病……”早年种参，朱华英和其他参农一样，技术主要靠相互交流、自发摸索。随着市场对农残、重金属等各项检测的标准越来越精细严格，朱华英也经历了一段时间的不知所措。“要是不达标，参就卖不上价，几年都白忙了。”

几年前，在政府的牵线搭桥下，朱华英找到了新的帮手。“‘参王’走进咱的参地，情况就变了。前两天还来一趟呢，提醒咱防冻害。”

朱华英口中的“参王”，是2015年成立的吉林参王植保科技有限公司。公司结合人参标准化种植需求，为参农制定全面的种植方案。“提供绿色农药和化肥，技术指导全过程。咱这老‘参把式’也得接触新技术啊。”如今，朱华英不再害怕检测。人参有了质量保障，不仅价格走高，还吸引了企业的订单。“有了‘参价’，咱才有了身价。”朱华英打趣说。

像朱华英一样的参农，走出种参的困境，正是得益于吉林省引导人参产业规范发展、推动标准化种植的努力。

到“十三五”末期，吉林省制定了人参领域国家标准15项，地方标准近50项。在国家登记并推广应用高效低残留农药41种。同时，全省各地引入第三方服务企业，为参农提供标准、绿色的种植方案。

吉林省于2016年组建长白山人参种植联盟，通过搭建标准化种植基地，服务小农户规范使用农药，科学种植，实现品质和产量的“双赢”。目前，吉林省园参种植标准化正走向全覆盖，吉林省园参平均单产从过去的每平方米1.6公斤提高到2.0公斤，优质率达75%以上。

完善流通体系，调节市场供求

一大早，抚松县万良镇的长白山人参市场里里外外就热闹起来。

交易大厅外面是条商业街，走进一家小店，年轻的店主董馨正打包一株干参。“干参、鲜参、加工品都卖，量没市场大，但全年有活儿。”董馨告诉记者。

拐个弯进入1.68万平方米的交易大厅，微苦发涩的人参香气扑鼻而来。“早上五六点就开始交易了，鲜参娇贵，温度一高就容易干。保品相，趁早卖，这是传下来的习惯。”69岁的老摊主公方兴坐在板凳上，扯着嗓门说。

上世纪90年代，面积大、参农多、交通便利的万良镇，逐渐形成人参交易的集散地。目前全镇从事人参种植及季节性加工经销的农户4000多户，带动周边市、县10万多农户从事人参相关产业。

在人参交易旺季，长白山人参市场每天交易人数超过3万人次，年人参交易量4万—5万吨，年交易量占全国人参交易量的80%左右，年交易额达80亿元。

“2019年起，在政府的支持下，我们陆续引入了质量检测、快递物流等配套服务。让自发的老市场跟上需求的新变化。”长白山人参市场经理郑军介绍。

一边是自然形成的人参交易市场加快接轨现代化，另一边则是人参现代产业园依托后发优势快速发展。

在万良西南方向、近200公里外的通化市通化县快大人参产业园里，现代化恒温冷库颇具气势，交易市场宽敞明亮，加工企业紧邻布局。快大人参产业园正形成集种植、仓储、加工、销售、研发、检测及中小企业孵化为一体的全产业链融合发展集群。

“平时为商户提供仓储服务，在人参价格走低时收储人参，以保持人参市场稳定。”通化快大人参产业园总经理刘宸曦说。

目前，吉林省不断完善人参流通体系，重点支持通化快大、抚松万良、集安清河和延边鹏程四大人参市场建设，同时加快建立长白山人参电子交易中心。“完备的流通体系有助于调节市场供求，稳定原料人参生产和经济效益，保证人参市场价格相对稳定。”吉林省参业协会会长吴兴宏表示。

培育市场主体，推动多元开发

走进抚松县工业园区。机器轰鸣，几十斤干参被倒进产线，极细的淡黄色粉末缓缓流出。“这是提取后的园参粉，可以做成冲剂、护肤品。”国药肽谷有限公司董事长宗树伟说。

2012年，宗树伟回乡创业，主攻人参成分提取。2014年，公司的人参肽提取技术获国家发明专利。2017年，产品从实验室走进市场。如今，国药肽谷每年购入干参原料50吨到80吨，年产值不断增长。

精深加工，除了让食用更便捷、可量化，也显著提高了人参附加值。“人参不能一直卖成萝卜价，基础好，更要发展好。”宗树伟说。

2020年，抚松县制定人参医药产业投资优惠政策，为入驻园区的人参医药加工企业提供绿色通道、工业生产要素配套、土地奖补等优惠扶持。

据统计，“十三五”期间，吉林省人参原料的精深加工转化率由8%上升到21.3%，精深加工产值由91.3亿元上升到160.7亿元，占人参加工产值的59%，较“十二五”末增长26个百分点。

目前全省已开发生产人参食品、药品、保健品、化妆品、生物制品五大系列1000多种产品，实现了人参的全株开发利用。一批人参的精深加工企业逐渐成长，得益于精深加工能力的提高，2015年到2021年，人参产业综合产值增长30.3%，达到600亿元。

活跃的市场主体是产业发展的基础。近年来，吉林省先后在抚松、通化、延吉等地建设成9个人参产业园区，完成投资超150亿元。同时，推动龙头企业和产业链中小企业加快发展，优化人参市场主体服务，促进人参产业转型升级。

今年，吉林省出台了《关于加快推进全省人参产业高质量发展的实施意见》。随后，国家林业和草原局等6部门联合发布《关于支持吉林人参产业高质量发展的意见》。一系列支持政策的出台，让吉林人参产业的发展有了更加明晰的路径。

吉林省提出将人参产业作为农业新兴支柱产业。到2025年，全省人参产业总产值达800亿元，一、二、三产业产值占比分别达7%、50%、43%。人参新品种选育、高效种植、精深加工等关键技术实现新突破，人参种植、加工、仓储流通等方面关键短板基本补齐。制修订林下参种植相关标准，同时开展林下参相关区域品牌建设，打响产品品牌。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 10 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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