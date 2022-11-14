本报北京11月13日电 （记者赵展慧）记者从证监会获悉：《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》日前发布，旨在进一步健全资本市场服务科技创新的支持机制，发挥中央企业科技创新的引领示范作用，促进科技、资本和产业高水平循环，引导各类金融资源加快向科技创新领域聚集，更好服务国家创新驱动发展战略。

《通知》主要内容包括：一是通过优化市场服务运行机制、监管考核标准、融资决策程序等方式多措并举支持中央企业发行科技创新公司债券募集资金，并积极支持中央企业开展数据中心、工业互联网、人工智能等新型基础设施领域REITs试点，促进盘活存量资产、扩大有效投资；二是鼓励中央企业增加研发投入，同时将募集资金通过权益出资、供应链金融、园区孵化等途径带动中小企业创新协同发展；三是增强证监会与国资委在规范与服务中央企业科创融资等方面的政策协同，形成引导金融资源向科技创新领域聚集的合力。

近年来，证监会积极推动构建科技创新企业全生命周期债券融资支持体系。2017年，推出创新创业公司债券，拓宽初创期、成长期企业的融资渠道；2021年，开展科技创新公司债券试点，将支持对象拓展到成熟期企业转型升级等领域；2022年，推动科技创新公司债券试点转常规，将创新创业公司债券纳入科技创新公司债券统筹管理，并进一步完善发行主体、资金用途、信息披露和配套安排等制度措施，发布有关业务指引。

截至目前，科技创新公司债券共支持130多家企业融资近1400亿元，主要投向集成电路、人工智能、高端制造等前沿领域，助力科技成果加速向现实生产力转化。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 10 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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