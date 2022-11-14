2022世界VR产业大会举行
国家虚拟现实创新中心揭牌
2022年11月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报南昌11月13日电 （记者周欢、赵永新、侯琳良）12日至13日，2022世界VR产业大会在江西南昌举行，来自20多个国家和地区超过3000名行业专家、企业家等参加大会。大会共签约项目107个，签约金额达716.67亿元。
本届大会以“VR让世界更精彩 VR点亮元宇宙”为主题，围绕元宇宙、产业链供应链、文化旅游、职业教育、工业制造、关键共性技术等主题，设置了多场论坛，还举行了2022世界VR产业暨元宇宙博览会、中国国际通信电子产业大会暨消费电子博览会、虚拟现实产业创新大赛决赛等活动。
由工业和信息化部批复组建的国家虚拟现实创新中心正式揭牌。该中心是我国重点打造的推进产学研深度融合的创新联合体，由南昌虚拟现实研究院联合青岛虚拟现实研究院共同组建，将聚焦制约我国虚拟现实产业发展的关键共性技术难题，打造产业创新生态系统，赋能数字经济产业发展。
《 人民日报 》（ 2022年11月14日 10 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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