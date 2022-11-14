空客天津投产首架A321飞机
2022年11月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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图为A321飞机上线开始总装。
本报天津11月13日电 （记者靳博）空中客车公司日前宣布在其位于天津的空中客车A320系列飞机亚洲总装线投产首架A321飞机，并计划于明年初交付。今年8月，空客天津总装线正式进行2008年以来的首次适配升级，已具备A321飞机的生产及交付能力。
位于天津的空中客车A320系列飞机亚洲总装线于2008年启用，是空中客车公司在欧洲以外的首条民用飞机总装线。自2009年交付首架A320飞机至今，该总装线已经成功运营超过14年，总装交付600多架飞机。
《 人民日报 》（ 2022年11月14日 10 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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