本报记者 徐 靖

中国科学院量子信息与量子科技创新研究院。

范柏文摄（人民视觉）

在中科大多光子纠缠实验室，科研人员正在进行量子计算与量子实验。

张大岗摄（人民视觉）

党的二十大报告提出：“提升科技投入效能，深化财政科技经费分配使用机制改革，激发创新活力。加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。”

从超导量子计算原型机，到毫米波芯片、“墨子号”卫星、“质子刀”、“嫦娥钢”、原子力显微镜……合肥高新区走出了一条“科学—技术—创新—产业”的内生发展之路。在这里，平均每天都有一家依靠科技成果转化的公司成立，每周都有科技型企业发布创新成果。

瞄准好项目，打造产业链

2021年8月，一个调研团队来到了中国科学院空天信息创新研究院，成员包括安徽省、合肥市相关领导和当地发改、科技等部门的工作人员，只为一件事：发展空天信息产业。其后不久，中科星图股份有限公司就与合肥高新区签署项目合作协议，中科星图“GEOVIS数字地球全球总部项目”落户合肥。

依托空天院的科技成果，中科星图只用短短几个月，就在合肥高新区完成了4家公司的注册。合肥高新区也因此实现了在空天信息产业领域的重要布局。

为什么选择合肥？中科星图副董事长、总裁邵宗有说：“在沟通阶段，合肥高新区就表现出了对空天信息产业发展高度重视，为企业提供创新资源对接等政策支撑。”

好项目可遇不可求。为了抓住机遇，合肥高新区打造了一支懂产业、懂技术、懂前景的专业投资团队。合肥高新区投资促进局副局长赵凯说：“产业发展瞬息万变、机遇稍纵即逝，如果等到所有人都知道哪个新产业有潜力，机遇就过去了。”

目前，合肥高新区汇聚了空天信息产业链企业和单位53家，从业人员近5000人。一年来，已签约落地空天信息产业链项目达到17个，协议总投资超过167亿元，还有一大批优质项目正在推进洽谈，集群效应凸显。

围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，是合肥高新区推动产业创新的发展思路。合肥高新区有条云飞路，被称作“量子大道”，这里分布着20多家量子科技企业，成了远近闻名的“产业地标”。位于合肥高新区的“中国声谷”是我国首个人工智能领域的国家级产业基地，截至2021年底，入驻企业达1400多家。

合肥高新建设投资集团公司党委书记、董事长王强介绍，合肥高新区大力发展数字经济、绿色经济、健康经济和服务经济，大信息、大制造、大服务、大健康等多个百亿、千亿级的产业集群正加快形成。

一企定一策，精准做服务

2016年8月，安徽省东超科技有限公司在合肥高新区成立。公司负责人是1992年出生的中国科学技术大学毕业生韩东成。

凭着一股初生牛犊不怕虎的冲劲，韩东成与同事们天天泡在实验室搞研发，终于在2017年下半年顺利生产出国内第一块“负折射平板透镜”。

这本是值得庆祝的好事，韩东成却高兴不起来。办企业、搞研发耗光了启动资金，虽然想了各种办法，资金链终究还是断了。困境中，韩东成他们报名参加了合肥高新区组织的“合创汇”路演比赛，最终获得合肥高新建设投资集团公司800万元融资，企业得以渡过难关。回忆当时情景，韩东成感慨：“当时除了技术，我们什么都没有，投资风险是很高的，这笔钱真是雪中送炭！”

2020年初，韩东成和研发人员利用技术积淀，研制出非接触式电梯交互终端。但此时企业再次遇到困难。合肥高新区管委会得知后，率先购买了韩东成他们研发的新产品，并于2020年3月在高新区管委会办公区正式投入使用，解了企业的燃眉之急，此后，这款非接触式电梯交互终端迅速打开了市场。

如今，东超科技企业已完成5轮超3亿元融资，市场估值达30亿元。“合肥高新区真心呵护有发展前景的科技企业，给了我们很多有针对性的支持。”韩东成说。

针对中小型科创企业“轻资产、无抵押、无担保”的特点及其研发活动不确定性强等痛点，合肥高新区建立多元化创业投融资体系，发挥政府引导基金作用，围绕新兴产业、科技创新、人才创业优化科技金融服务生态。合肥高新区坚持“投早投小投科技”，目前聚集投资基金210余只，基金规模突破2600亿元，基金种类覆盖天使投资、创业投资、风险投资、并购基金等。

合肥高新区还通过风险补偿等方式，与驻区银行等金融机构开展金融创新合作，形成以青创资金、瞪羚贷、科创贷等为代表的科技金融产品体系，累计扶持6500家次企业，融资超150亿元。

以投资促成长，以服务谋发展

2019年，合肥图谱智能科技有限公司通过招商引资的方式落户合肥高新区，公司联合创始人兼首席执行官鲍捷专注人工智能领域的研究。落户合肥后，鲍捷逐渐发现企业内部存在不少问题。“当时，公司的股权架构较为复杂，历史遗留问题也很多。我是做技术出身，企业管理方面还有欠缺，上市的事情当时并没有怎么考虑，刚开始真是一头雾水。”鲍捷说。

“这么好的项目，有很好的上市前景，很多工作必须要提前谋划，否则容易错过企业发展的最佳时机。”合肥高新区有关负责人说。为此，合肥高新区多次主动联系鲍捷，并在公司治理方面为鲍捷提出了很多可行性建议。鲍捷也结合合肥高新建设投资集团公司等给出的建议，进一步调整公司股权结构，为后续公司上市做准备。

今年10月，合肥图谱智能科技有限公司获得了第二轮融资，积极为上市做准备。不仅是股权结构调整，在日常员工招聘、项目申报、培训方面，合肥高新区都在充分赋能辖区企业。

“从我们来到合肥，高新区就把很多问题想到了前面，帮我们解决了很多实际问题，可以说，他们不仅是关心企业发展，更是推着企业发展。”合肥图谱智能科技有限公司副总裁沈莉说。

合肥高新区广泛开展了项目路演、投资沙龙、各类投资峰会等活动，为资本和项目构建信息对接平台。其中，“天翅创”股权债权路演是合肥高新建设投资集团公司助力创新企业发展、促进科技金融深度融合的高端交流平台。自2018年启动以来，活动已举办4届，邀请来自集成电路、大健康、人工智能、智能制造等战略性新兴产业的150多家优质企业及120多家国内知名投融资机构参与，通过搭建资本项目对接渠道和资源平台，加速科技成果转化，助力区域经济高质量发展。

合肥高新区有关负责人表示，“十四五”末，合肥高新区将全面启动“未来科技城”建设规划，引进、培育若干家世界一流科技领军企业，力争国家高新技术企业突破5000家，上市企业突破60家。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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