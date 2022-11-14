本报记者 冯 华

湖北省仙桃市中星电子材料有限公司内，正值生产高峰时段的厂区却很安静。一辆辆运送原材料的大货车井然有序，自动抬杆进入工厂后，直接进入卸货通道，自动称重、卸货、结算运费，再按照线路驶离。主控室内，大屏幕上分屏显示着生产车间和厂区内的实时数据，生产设备管道内是否有堵塞，水电、蒸汽的消耗情况等，都让管理人员一目了然。

仙桃市中星电子材料有限公司负责人介绍，数字化改造带来的不只是物流效率的提升，生产、管理、质检等一系列环节都得到优化，企业产能从之前每个月7000吨提升到1.1万吨，运营成本则每吨下降了700元。这家企业的数字化实践，是北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称国联股份）帮助中小企业打造“云工厂”的典型案例。近年来，国联股份以工业互联网平台为基础助力传统产业数字化转型，积极帮助中小制造企业打造“云工厂”。

党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

“以工业互联网平台为基础助力传统产业数字化转型，是我们的发展重点。”国联股份总裁钱晓钧表示，针对中小企业数字化改造过程中的问题，国联股份通过国联云构建“数字工厂+工业互联网”模式，利用供应链数字化这一抓手，实现工厂的生产、管理、质检、能耗、物流数字化，利用工业品直播、视频会议、云VR（虚拟现实）等技术赋能。

在国联股份公司的数字平台上，产业链交易排名、交易额、订单分布、地区热度等实时数据一目了然。点开供应链配送图，记者随机选取了其中一辆车牌尾号为19的货车，运送货物信息、重量、当前定位等一目了然。据统计，钛产业链上部分接入平台的中小企业已将生产效率提高15%至30%，关键设备联网率提升50%至70%，人工成本下降20%至40%，订单交付周期提升40%至60%。

据介绍，国联股份近年来分别上线运营了涂料化工、玻璃产业、卫生用品、造纸、化肥、粮油等多个垂直工业电商平台。以钛产业链为例，仙桃市中星电子材料有限公司是国内较大的商品四氯化钛生产公司，生产原材料主要是高钛渣，其供应商之一是内蒙古乌兰察布市某高钛渣生产企业，该工厂同样也是国联股份的“数字云工厂”。从钛矿、高钛渣、四氯化钛再到海绵钛、钛材，国联股份已为上下游处于同一产业链上的10余家生产企业提供数字供应链和数字工厂解决方案，从而实现更高效的上下游协同。这一模式近年来在稳定产业链供应链方面发挥了重要作用。

据悉，国联股份正在实施“三年百家云工厂”计划，并且未来还将积极扩大相关行业“云工厂”规模，助力中小企业稳定供应链，提高生产效能，实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经