本报记者 王 观

数据来源：国家税务总局、上交所等

工人正在国星光电LED封装车间工作。

江倩虹摄

奥拓电子为青岛浮山湾核心片区提供城市夜景节能照明服务。

钟轶堃摄

党的二十大报告提出，“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”“推动创新链产业链资金链人才链深度融合”。

护航产业链稳定运行，如何提高政策支持效能，打通堵点畅通循环？怎样持续推动技术和产品创新，让产业链更具竞争力？我们选取了一条显示屏产业链作为样本一探究竟：从灯珠制造、显示屏生产组装到广告发布的全流程，看上中下游企业在政策帮扶下，怎样实现渡难关、减负担、增后劲。

零部件研发：

资金来源渠道广，坚定创新劲头足

一滴冰蓝色的水墨从天而降，幻化为黄河之水倾泻而下。水汇成奔腾的江河，渐渐变成冰的世界，一块晶莹剔透的冰立方缓缓升起……在今年北京冬奥会开幕式上，总面积达1200平方米的“冰瀑布”、拥有3D裸眼特效的“冰立方”、高技术难度的“五环异形屏”惊艳亮相，创造了许多精彩瞬间。

“北京冬奥会上‘冰瀑布’‘冰立方’‘五环异形屏’三大焦点屏的发光二极管（LED）高清显示核心器件，均出自我们公司，心里别提多骄傲了。”国星光电研究院副院长梁丽芳说，国星光电的LED高清显示器件具有出色的对比度、稳定性，极高的防水、防雪及耐低温特点，在高亮度、节能的设计工艺方面能更好地满足北京冬奥会绿色环保的要求，这是多年技术积累后的“水到渠成”。

技术研发是企业发展的“生命线”。对国星光电来说，研发不是一蹴而就的事，创新的脚步始终没有停歇。有力的政策支持不仅能稳定企业预期，也让企业搞研发更有底气。截至今年6月底，围绕LED芯片、封装及应用等领域，公司已累计申请专利1027项。

针对推进数字化转型的“数字贷”金融产品给予100%全额贴息，成功申请注册发行超短期融资券10亿元，提高研发费用加计扣除比例到100%……创新发展的背后，是一项项财税金融政策的有力支持。“公司每年投入约1.5亿元用于技术创新及新品研发，约占年营业收入的4.25%。国家下大气力鼓励创新，让我们融资渠道更多元、税费负担减轻，我们搞研发的劲头更足了。”国星光电财务部总经理杨礼红说。

杨礼红的账本上清晰记录着公司收到的政策“红包”：仅2019年至2021年，国星光电累计享受高新技术企业所得税优惠3353万元，研发费用加计扣除额近2亿元，享受出口退税7166万元；今年预计研发费用加计扣除额达6407万元。

“减税降费政策用实实在在的资金支持企业创新，实现转型升级。”杨礼红说，以关于设备、器具扣除有关企业所得税的政策为例，以前固定资产要分几年进行折旧扣除。后来国家出台政策，明确企业新购进单价不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

“这对我们来说是重大利好。公司采购焊线机、编带机等生产设备都能享受该政策，年平均一次性折旧数量分别为330台和85台，这就能帮助企业提前收回投资，增加现金流。”杨礼红边翻看着采购记录边算账，受益于固定资产一次性折旧优惠政策，2018年至今年9月，国星光电已累计扣除1.08亿元。

“关键技术突破、科技研发进步的背后，都离不开各项政策的支持。”梁丽芳说，企业资金压力缓解，不仅提高了购置新设备的积极性，去年国星光电还完成了生产车间的升级改造。改造后，生产区域划分更明确，科学的空间布局设计使资源利用和单位产出也得到进一步提升。

显示屏生产：

税费支持力度大，稳产增量实力强

“快看，这个展示信息的屏幕形状像魔方一样。”今年9月，奥拓电子为工商银行辽宁省分行沈阳南京街支行设计的智慧网点正式开业，一时间吸引了很多客户前来体验。

“点这里能360度动态展示产品的详细信息。”“点这里是直接扫码购买。”……几位客户围在贵金属类产品的数字货架前讨论着。

受益于Mini LED多合一封装技术的突破，显示屏生产厂商奥拓电子在金融科技领域迎来了新发展。而这次突破，正是奥拓电子和国星光电联手创新的结果。

“我们想通过缩小LED灯珠尺寸，使面板在保持面积不变的情况下，容纳更多的灯珠数量，以此来实现高亮度的显示效果。”

“一平方米的产品要一颗一颗地贴100万次，我们希望能通过技术研发，实现效率和牢固性的双提升。”

…………

此前，奥拓电子智能视讯技术研究院院长吴振志正带着团队思考如何将LED产品做得更高密度、更小间距；国星光电的研发团队也在研究如何解决显示屏核心器件过于脆弱、不经触碰的问题。这次，为了推出更成熟的Mini LED多合一封装技术，奥拓电子和国星光电的研发人员携手合作。

上下游企业开展联合技术攻关，在这条显示屏产业链上并不是稀奇事。在吴振志看来，国星光电是优质零件的供应商，也可以成为技术创新路上并肩前行的伙伴。

“仅2020年，我们的Mini LED显示产品就创造营收约1亿元，成为市场上的主流产品。作为最早研发Mini LED的企业之一，我们还主导编写了行业首个Mini LED产品标准。”吴振志坚信，只有产业链上每个环节的企业都生产出更好的“零件”，才能组装成最理想的产品，制造出更优质的显示屏。

“现在，从方案设计、设备制造、系统集成、大数据分析应用到服务升级，我们能完成全套智慧网点数字运营解决方案。”说起如今的变化，奥拓电子智能视讯技术研究院副院长孙信中颇为自豪。

“公司自成立以来就十分重视研发，研发人员占员工总数最多，大部分利润也都继续投入到研发中。”奥拓电子财务总监彭世新感慨，搞研发往往投入大、收益回报周期长，公司早期的日子过得紧巴巴的。在深交所挂牌上市后，不仅融资渠道更加多元，品牌信誉度也不断增强。

“加上多年享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除等政策，公司积累了一些资金，手头总算没那么紧了。”彭世新说，有了上市的契机，始终希望能两条腿走路的奥拓电子，建成了南京、惠州两个生产基地，实现一处深耕国内市场、一处主攻海外开拓的布局。

企业成长之路可能会遇到各种风险挑战。这几年，疫情反复波动，对奥拓电子正常开展业务、交付订单造成了较大冲击。

“各项税费支持政策为我们减轻了资金压力。”奥拓电子董事长吴涵渠告诉记者，2021年公司办理了出口退（免）税约2444万元，今年截至7月已累计办理了出口退（免）税约1777万元；受益于大规模留抵退税政策的实施，今年公司获得留抵退税约1740万元，这些钱在日常经营、稳定生产上发挥了很大作用。

“我们也会将这些节省下来的资金，继续投入到研发中，希望不仅提升公司应对各种风险挑战的能力，也能通过技术创新，积极带动显示屏产业链上的企业尽快化解不利影响。”吴涵渠介绍，近几年，奥拓电子紧跟市场需求，推出了现金消毒柜、有红外体温测试功能的智能分类排队系统、远程会议显示系统等产品，同时针对愈发凸显的“云端”需求，在会议、电竞、租赁等市场也推出了全新的Mini LED解决方案，满足客户多元化需求。

终端市场应用：

暖心政策帮扶多，渡过难关有底气

“奥拓电子的Mini LED技术取得新突破，让我们能买到更优质的显示屏产品，也让我们为广告客户提供的服务迈向了更高质量。”谈起技术创新带来的市场变化，航美传媒税务总监麻露鹭深有感触，结合新技术发展和航空媒体的特点，航美传媒尝试过温度计、大屏感应器、蓝牙、红外线、二维码等各类形式，来提升屏体本身的感应敏感度、交互等性能。此外，还研发出数字化播控平台，实现客户可灵活选择投放时段，通过网络传输电子素材，让广告投放更可管可控、实时便捷。

如今，从静态的广告牌到显示视频广告，从单色到全彩，从大间距到小间距再到微间距，市场对显示形式和效果的要求不断提高，LED显示屏在其中也扮演着愈加重要的角色，以Mini LED技术为代表的超高清LED显示屏在交通领域的应用正不断扩大。

“之前机场的灯箱多是使用LCD技术，图像显示反光严重。有的广告中人面部颜色不协调，很不美观。”吴振志解释，新一代多合一封装技术使Mini LED有更好的屏体坚固性、一致性，具备更广阔的色域、更真实的色彩还原。

近几年，突如其来的新冠肺炎疫情使很多行业发展都受到了影响，作为显示屏产业链的下游，机场广告经营面临着巨大冲击。

“因出行受限，机场广告经营极其困难。客户投放机场广告的意愿下降，公司成本居高不下、收入大幅下滑，现金流十分紧张。”起初，麻露鹭常常为公司的现金流状况忧心忡忡，“供应商催着我们付采购设备款，下游客户又迟迟拿不出钱，日子愈发不好过。”

2020年3月初的一天，准备进行税务申报的麻露鹭，刚登录电子税务局就收到了一份政策“礼包”：提醒您关注“免征文化事业建设费政策”。

“免征文化事业建设费？这能省下一大笔钱啊。”点开详细内容的麻露鹭喜出望外。

很快，北京市朝阳区税务局第二税务所干部刘刚的电话也打来了。像往常一样，刘刚向麻露鹭详细解释了该项政策的适用条件，同时说明此项政策在申报时自动享受，无需另外申请。

“这几年，只要是与我们有关的政策发布，我都能第一时间收到信息，税务人员还会专门联系辅导。即使我们不能享受某项政策，他们也会一一解释清楚个中原因。”有了刘刚的远程指导，麻露鹭第一时间在电子税务局上申报了文化事业建设费，费额自动实现了减免。

“加上进项税额加计10%抵减，这两项税费优惠对我们来说真的是雪中送炭，无论企业盈利或亏损，只要符合政策就能享受。”麻露鹭说。

关键时期，资金不断链就是企业渡过难关的最大底气。麻露鹭算了算账，2020年1月至2021年12月航美传媒实现广告收入72404万元，实际减免文化事业建设费2172万元；2020年1月至2022年9月，加计抵减增值税应纳税额306.23万元。

“省下来的钱可帮了我们大忙，一方面我们用来补充现金流、保障正常业务经营，另一方面用来投入研发、提升自主创新能力。”麻露鹭说，近期，航美传媒一直在积极发挥机场在品牌曝光上的优势，加强线上与线下融合能力，力争实现更好的传播效果。

麻露鹭相信，有各项暖心政策帮扶，航美传媒一定能顶住压力、渡过难关，实现转型升级，整个显示屏产业链也会迎来更灿烂的明天。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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