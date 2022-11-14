原标题：全国首个！研发成功

11月12日，应用电力大数据测算碳排放模型——“电-碳分析模型”通过专家评审。

“电-碳分析模型”创新构建了“以电算能、以能算碳”的计算方法，依托电力行业与能源活动、工业生产碳排放量的相关性基础，发挥电力大数据实时性强、准确度高、分辨率高和采集范围广等优势，测算全国及分地区、分行业月度碳排放，具有理论和实践的可行性。该模型是碳排放核算方法的创新和有效补充，可有效支撑碳排放核算工作。

来自中国科学院、中国工程院的5名院士及能源、“双碳”领域的专家一致认为，实现碳达峰碳中和是一个系统的工程，建立统一规范的碳排放统计核算体系是推进“双碳”工作的重要基础。

前期，受设于国家发改委的碳达峰碳中和工作领导小组办公室委托，国家电网有限公司协同南方电网公司、内蒙古电力公司、新疆生产建设兵团电力集团等单位共同推动“双碳”基础数据汇集，这对于夯实碳排放统计数据基础、提高碳排放数据质量、落实国家关于“尽早实现能耗‘双控’向碳排放总量和强度‘双控’转变”的要求等均具有重要意义。（仲国旺）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经