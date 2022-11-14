本报记者 黄培昭

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在埃及滨海城市沙姆沙伊赫举行。本次大会首次将气候赔偿问题列入正式议程，同意讨论发达国家是否应该对最易受气候变化影响的不发达国家进行补偿。会议期间，发展中国家领导人呼吁设立气候“融资机制”，让造成污染的发达国家和石油公司为气候变化对发展中国家造成的严重影响埋单。

联合国气候大会主席国委托相关机构进行的一项研究报告显示，到2030年，发展中国家每年约需要两万亿美元资金应对气候变化，其中一半需要外部融资。早在2009年哥本哈根联合国气候变化大会上，发达国家就做出承诺，到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金支持，但至今没有兑现。

联合国秘书长古特雷斯在会议上表示，2030年，发展中国家的适应需求将飙升至每年3400亿美元之多。然而，目前对气候适应的支持还不到这个数额的1/10，代价却是由最脆弱的人群和社区承受，这是不可接受的。他呼吁发达国家抛开借口，拿起工具箱来解决问题。

会议期间，中国代表团举办了“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”“清洁能源发展及绿电转化应用”“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”等主题边会活动。全球适应中心首席执行官帕特里克在参加中国适应气候变化战略与行动边会上说：“‘宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井’。这句古老的中国谚语让世界明白了为什么中国在气候适应方面是如此非凡的引领者。”他的话引来阵阵掌声。

中国《联合国气候变化框架公约》国家联络人11日向公约秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献目标进展报告（2022）》，报告反映了2020年中国提出新的国家自主贡献目标以来的进展，体现了中国推动绿色低碳发展、积极应对全球气候变化的决心和努力。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民说，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔在与中国代表团举行会谈时，高度赞赏中国始终积极应对气候变化的坚定立场、将气候承诺化为实际行动的精神。他认为，当前，国际社会正面临能源危机，中国在气候变化领域持续取得实质性进展，在推进全球应对气候变化进程中发挥了重要作用。

（本报埃及沙姆沙伊赫11月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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