本报记者 刘温馨 范昊天 强郁文 刘 毅

湖北武汉，云梦泽鱼戏绿波，百鸟长鸣；瑞士日内瓦，莱蒙湖烟波浩渺，草木绵延。

11月5日，习近平主席以视频方式出席在武汉举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式并发表致辞。习近平主席指出：“古往今来，人类逐水而居，文明伴水而生，人类生产生活同湿地有着密切联系。本次大会以‘珍爱湿地，人与自然和谐共生’为主题，共谋湿地保护发展，具有十分重要的意义。我们要深化认识、加强合作，共同推进湿地保护全球行动。”

部级高级别会议通过《武汉宣言》，中国履行《湿地公约》30周年成就展举行，《2025—2030年全球湿地保护战略框架》审议通过，近百场边会和主题论坛相继召开……11月13日，大会在武汉主会场和日内瓦分会场落下帷幕，一次次对话凝聚全球共识，一场场活动讲述人与自然和谐共生的精彩故事，一项项成果闪耀中国智慧。

凝聚珍爱湿地全球共识

习近平主席在致辞中指出，我们要凝聚珍爱湿地全球共识，深怀对自然的敬畏之心，减少人类活动的干扰破坏，守住湿地生态安全边界，为子孙后代留下大美湿地。

本次大会致力于凝聚各方共识，推进全球湿地保护合作，谱写人类可持续发展新篇章。

“为避免全球湿地持续退化和丧失而引发的系统性风险，我们必须以强烈意愿和实际行动，促进各类湿地的保护、修复、管理以及合理和可持续利用。”11月6日下午，武汉东湖之畔，《湿地公约》第十四届缔约方大会举行部级高级别会议，正式通过了《武汉宣言》。这是本次大会的主要成果之一。

宣言呼吁，“采取适当和紧急的措施，实现遏制和扭转全球湿地丧失的目标”；“推进湿地保护、修复、管理以及合理和可持续利用的立法和执法”；“鼓励对泥炭地、珊瑚礁和海草床、红树林、高原湿地、地下水系等脆弱生态系统适当采取优先保护和管理”……

“宣言是对各方共同意愿和行动的汇聚，是向各国发出的号召，体现了中方作为负责任大国的担当，以及对全球湿地保护和合理利用的引领。”国家林业和草原局国际合作交流中心常务副主任王春峰介绍，今年8月以来，中方牵头就起草的宣言草案在172个缔约方中进行了3轮磋商，包括向参加高级别会的部长和大使们征求意见，最终得到缔约方普遍认可。

“《武汉宣言》强调了湿地保护、合理利用湿地资源对于应对气候变化、加强生物多样性保护、减灾和风险预防、滨海保护以及促进可持续发展的经济增长的重要性。”《湿地公约》秘书处秘书长穆松达·蒙巴说，从《武汉宣言》中看到了中国政府在加强湿地保护方面的坚定决心。

本次大会成为凝聚共识的重要平台。在以“共建生命长江 传承大河文明”为主题的长江大保护论坛上，由我国3位院士领衔，政府、科研机构、司法机构、企业、社会组织等参与方共同发起《全民参与长江大保护倡议书》；在日内瓦分会场，与会代表呼吁，在2050年全球生物多样性愿景及《湿地公约》框架下，深化全球红树林保护合作……

千湖荆楚阔无边。一场场边会、论坛和活动，围绕湿地与气候变化的关系、保护湿地生物多样性、全球红树林保护等内容展开研讨和交流，分享湿地保护经验成果，呼吁湿地保护全球行动，凝聚珍爱湿地全球共识。

展示生态建设中国经验

今年是我国加入《湿地公约》30周年。30年来，我国积极履行公约宗旨和义务，大力推进生态文明建设，加强湿地保护修复，湿地生态状况持续改善，生物多样性日益丰富，形成了具有中国特色的湿地保护方案和经验。

眼前是光影变幻、水清岸绿的大美湿地；耳畔传来呦呦鹿鸣、百鸟欢唱；按压不同的“气味盒子”，菖蒲、莲花等湿地气息扑面而来；把手伸进一个个“湿地盲盒”，可以感知粗粝的树皮、轻柔的苔藓……本次大会上，中国履行《湿地公约》30周年成就展令中外代表印象深刻。

建设人与自然和谐共生的现代化，推进湿地保护事业高质量发展。展厅里，一组组数据诠释着湿地保护的“中国实践”：

中国湿地面积达5635万公顷，以占全球4%的湿地，满足了世界1/5人口对湿地生产、生活、生态和文化等需求；

中国湿地类型自然保护地总数达2200多个，同时还规划将1100万公顷湿地纳入国家公园体系；

中国近10年新增和修复湿地80多万公顷，现有国际重要湿地64处，国家重要湿地29处，省级重要湿地1021处；

《中华人民共和国湿地保护法》正式施行，28个省份制定了省级湿地保护法规……

新时代十年，神州大地上山更绿、水更清、天更蓝，不断舒展美丽中国新画卷。

11月10日，日内瓦分会场，《湿地公约》秘书处为来自13个国家的25个城市颁发第二批“国际湿地城市”认证证书，其中包括安徽合肥、山东济宁、重庆梁平、江西南昌、辽宁盘锦、湖北武汉、江苏盐城7个城市。全球现有的43个国际湿地城市中，中国占13个，数量居全球第一。

党的二十大报告提出，“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”“推行草原森林河流湖泊湿地休养生息，实施好长江十年禁渔，健全耕地休耕轮作制度。”

“近年来，在习近平生态文明思想科学指引下，我国湿地保护和履约工作取得了历史性成就、发生了历史性变革。湿地之水为人民群众美好生活提供重要保障，湿地之美为中国山川大地增色添彩。”国家林业和草原局副局长谭光明说，到2025年，我国湿地保护率将达到55%，新增国际重要湿地20处、国家重要湿地50处；到2030年，湿地保护高质量发展格局初步建立，湿地生态系统功能和生物多样性保护明显改善。

推进湿地保护全球进程

习近平主席在致辞中指出，中国将推动国际交流合作，保护4条途经中国的候鸟迁飞通道，在深圳建立“国际红树林中心”，支持举办全球滨海论坛会议。

本次大会上，围绕中国的各项主张和倡议，在主会场、分会场举办了多场边会和主题论坛，聚焦健全合作机制平台、推进湿地协同保护和治理，进一步推动湿地保护全球进程。

11月9日，全球迁飞区水鸟栖息地保护论坛发布了总结中国30年来水鸟保护主要成就的《中国水鸟保护十佳案例》。与会嘉宾一致认为，保护全球候鸟迁飞通道需要全球协同，需要越冬地、停歇地、繁殖地国家和地区共同努力。

“缔结于1971年的《湿地公约》，最初就是聚焦迁徙水鸟和水禽栖息地的保护。”国家林业和草原局湿地管理司二级巡视员杨锋伟说，为更好保护4条途经中国的候鸟迁飞通道，中国认定和建设了多处重要湿地和自然保护区，几乎涵盖了迁飞区上所有的关键节点。

红树林被誉为“海岸卫士”，在净化海水、防风消浪、维持生物多样性等方面发挥着重要作用。目前，中国55%以上的红树林纳入了自然保护地，红树林面积由本世纪初的2.2万公顷增至2.7万公顷。11月7日，在日内瓦分会场举办的“面向2030/2050的全球红树林保护”边会上，中方代表表示，中国将在深圳市打造全球首个开展红树林保护交流合作的“国际红树林中心”，全面开展技术交流、信息共享、监测评估和援外培训，为各缔约国特别是发展中国家提供服务和帮助。

11月8日，全球滨海论坛研讨会举行，有关各方从政府部门、多边环境协定、区域伙伴关系、国际非政府组织等不同角度，分享了促进滨海地区生态保护与可持续发展的有效举措，通过分享国际最佳实践和创新公共产品等方式，推动全球、国家、地方层面共同行动。

“我们将大力支持和积极参与全球滨海论坛会议，共同制定滨海生态系统保护、管理和修复指南，推进全球滨海地区实现可持续发展。”世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥博勒表示。

生态兴则文明兴，这是历史的回响，也是未来的召唤。

“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。”让我们共同努力，谱写全球湿地保护新篇章，让大美湿地润泽世界人民、惠及子孙后代。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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