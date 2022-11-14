原标题：天舟货运飞船将转入常态化发射 每半年一次

新华社海南文昌11月13日电（记者张汨汨、米思源）长征七号运载火箭搭载天舟五号货运飞船12日上午在文昌航天发射场点火升空，空间站建造阶段最后一次“太空快递”完成上新。后续，“天舟”将保持每半年一次的发射频率，形成常态化发射。

货运飞船系统是中国空间站的重要组成部分。空间站“T”字构型完成后，货运飞船将会继续执行空间站运营阶段的任务，为航天员提供物资保障、支持空间站在轨运营和空间科学实验。

“为了满足密集发射的需要，天舟货运飞船实行组批生产的方式，同一批次的外形、功能相似或相近。”航天科技集团五院天舟货运飞船总设计师白明生介绍，从天舟六号开始，货运飞船会进行系统升级，如对货物舱进行比较大的改进，大幅度增强密封舱的货物运输能力等，升级后，给航天员提供的物资将可以支撑更长的时间。

此外，针对天舟货运飞船的“专属座驾”——长征七号运载火箭，发射场也积极优化发射前流程，提升可靠性。“发射场重新梳理测试项目，将火箭测发周期调整为27天，相比长征七号首飞时整整压减15天。”西昌卫星发射中心总工程师钟文安说，“现在天舟任务测试、发射能够在一个月内完成，极大提升了火箭发射工作效率。”

(责编：赵竹青、陈键)

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