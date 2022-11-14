胡喆、陈席元、陈宇轩

原标题：当航空航天技术走进千家万户——探访中国航展上的民用先进科技成果

近日在广东珠海举行的第十四届中国国际航空航天博览会（中国航展）上，记者观察到，一些来自航空航天领域的先进科技成果，已逐步走向民用市场，在医疗设备、城市管理、先进制造、导航定位等多个领域实现应用，赋能诸多行业。

中国电科14所、中电国睿展出了阿尔茨海默症一体化无创诊疗系统、S波双偏振相控阵气象雷达、能够用“意念”操控的智能机械手等民用产品，吸引不少观众参观体验。

“我们开发了深度学习算法，能够对操纵者的神经肌肉电信号进行快速分类识别，进而根据人的意图完成手部动作。”中电国睿副总经理孙磊说，这种智能机械手已通过多项国际检测，并面向残障人士提供试用。未来，该产品不仅能帮助残障人士改善生活品质，还可用于工业工程辅助等领域。

中国航天科技集团一院18所在研制“人工心脏”的基础上，联合多家医院开展纯国产便携式ECMO专项技术攻关，目前已经完成样机研制，并成功开展20多例动物实验，即将进入临床应用阶段。

中国航天科技集团一院18所所长曾思表示：“我们将致力于实现更多‘从0到1’的突破，进一步推动长征火箭相关先进技术向民用高端医疗领域转化。”

越来越多的航空航天技术已经来到我们身边。无人驾驶技术的快速发展，就离不开精准可靠的导航控制。长期研究惯性导航系统的中国航天科工集团三院33所此次带来的地图匹配导航设备，能够充当无人车的“眼睛”和“耳朵”，精确测量无人车的航向和位置信息，即便在卫星导航条件不佳的情况下，也能连续提供亚米级精度的定位信息。

此外，一款仅有火柴盒大小的微机电组合导航系统，集成了惯性、卫星、磁场、气压等多种传感器，已经在无人车、相机稳定平台等领域实现批量化应用。

在本届航展上，中国航天科工集团二院25所新研制的反无人机光电探测雷达，创新采用边搜索边测距体制，能够对多个目标实施三维跟踪探测，为后续处置争取时间。

展览现场，锐科激光演示了高能量单模块1000瓦清洗脉冲激光器对圆筒内壁的清洗效果。在航空航天领域，激光经常被用来3D打印镂空晶格结构件、火箭发动机再生式尾喷管等精密部件，与此同时，高精度、高能量的激光还能用于清洗船舶螺旋桨，与传统的喷砂、化学试剂及机械等清洗方式相比，激光清洗的质量高、成本低，而且绿色环保。

“航空航天是‘大国制造’高精尖领域的代表行业，对产品加工的可靠性、稳定性、安全性等方面有着严苛的标准要求，这也正是航空航天产品能够走向民用的内在优势。”锐科激光市场策划主管段琦说，“我们将坚持走创新之路，加大高新技术、工艺攻关，服务国家社会需要。”

(责编：赵竹青、陈键)

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