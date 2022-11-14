原标题：2022世界VR产业大会聚焦元宇宙

11月12日，2022世界VR产业大会在江西南昌开幕。开幕式上，虚拟数字主持人“江小薇”全新亮相。现场，“江小薇”通过动作捕捉方式，与大会开幕式真人主持人实现同步主持。

本次大会以“VR让世界更精彩-VR点亮元宇宙”为主题，聚焦前沿技术、探讨发展之道，展示最新成果、推动应用普及，搭建交流平台、汇聚要素资源，聚力打造3.0版本的世界VR产业大会，并将签约一批大体量、高质量的VR及相关产业项目。

“虚拟现实的产业基础能力事关产业发展质量、发展潜力和发展的可持续性。下一阶段，我们要着力补齐产业链短板，不断提升产业核心竞争力。”中国电子信息产业发展研究院院长张立说，全行业应在虚拟现实核心芯片、显示器件、光学器件、传感器等核心器件和动态环境建模、人机交互、近眼显示、内容生成等关键技术环节联合攻关，支持关键软硬件开发、 产品和系统集成设计。

科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰说，人工智能与VR产业的结合具有天然的源头相关性。数字经济是未来经济的重要引擎，同时虚拟和现实相结合、线上与线下相结合是数字经济发展的大势所趋。

“我们可以看到，AR/VR的使用场景已经从视频和游戏，扩展到了文旅演艺、教育等场景，覆盖生活的方方面面。”华为技术有限公司终端BG首席运营官何刚说，AR/VR带来的虚实结合和自然交互体验，将会改变生活和工作，驱动未来十年的发展。

本次大会以打造3.0版本大会为目标，以参会嘉宾体验为核心，突出“VR点亮元宇宙”主题，广泛运用VR/AR/XR、区块链、人工智能、5G、云计算等新技术，融合运用裸眼3D、扩展虚拟现实、沉浸式空间投影等新技术，创新推出了元宇宙会场、会场AR实景导航、特效空间视频演绎、特效开幕演讲、直播与VR直播等多个应用场景。

此外，本次大会由开幕式及开幕演讲、高峰论坛、平行论坛、企业生态论坛、产业对接、展览展示等32场重要活动组成。同时举办江西省VR产业对接会、2022南昌市电子信息产业发展大会、江西省第四批VR产业创新创业优秀人才团队授牌仪式、江西省虚拟现实产业产融对接会4场专场活动。（记者魏依晨）

(责编：赵竹青、陈键)

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