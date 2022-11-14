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山西：科技创新券为企业研发添“底气”

滕继濮
2022年11月14日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：山西：科技创新券为企业研发添“底气”

　　登录系统注册信息，将创新活动证明材料上传系统，经科技部门工作人员审核，不久之后一张科技创新券就会出现在企业的账户中。日前，太原纽普瑞科技有限公司在山西省太原市万柏林区科技局工作人员的帮助引导下，拿到了5万元科技创新券。

　　“科技创新券主要用来支持企业科技研发投入，申请时操作十分简单，只要准备好相关证明材料就能获得该项政策支持。”11月8日，太原纽普瑞科技有限公司董事长张继龙告诉记者。

　　近年来，山西省科技厅为降低中小微企业创新投入成本、盘活科技创新资源，有效扩大科技成果转化，以科技创新券服务活动为载体，向科技型中小微企业免费发放科技创新券权益凭证。鼓励企业在科研过程中，与国家级、省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台及高等院校、科研院所等科研单位合作开展研发科技创新活动，符合条件者即可申请科技创新券。

　　“科技创新券为部分科技型中小企业和高校院所搭建了桥梁，达成了产学研长期合作机制。”山西省科技厅平台处相关负责人介绍，科技创新券政策采取省、市联动方式组织实施，由企业到所在市指定部门兑现。实施以年度为周期，自愿申领、自主使用、事后补助、兑完为止的支持方式。

　　“中小微企业兑现申请在5万元以内的，按实际发生费用进行补助；兑现申请超过5万元的，超出部分按定额比例方式进行补助，定额比例由各市确定，每家企业每年度创新券补助总额不超过20万元。”山西省科技厅平台处相关负责人介绍，目前山西省共有697家企业在科技创新券政策中受益，累计发放科技创新券近3917万元。其中，太原市、大同市等11个地市部分企业在获得支持后取得了专利证书，部分企业得到研发单位的帮助后降低了研发成本，提高了技术水平和工作效率。

　　“对于科技企业而言，创新就是生命线，但每升级开发一个新产品，其中产生的费用不容小觑。自该政策开始实施后，我们每年都能顺利领取到科技创新券，节省了一笔不小的投入。”张继龙告诉记者，他所在的太原纽普瑞科技有限公司近年来致力于餐厨分离收集设备和生物浮选剂创新研究，与太原理工大学在生物浮选剂领域开展合作，学校相关实验室对催化剂的表征与性能进行研究及检测分析，助推公司在该领域不断实现创新突破。

　　为激励企业成为科技成果转化主体，增强企业创新主体地位，除了科技创新券服务活动外，山西省近年来还出台了《山西省促进科技成果转化条例》《山西省促进科技成果转移转化行动方案》等配套文件，为科技成果转化提供政策支持。

　　在具体举措上，山西把科技成果转化收益奖励比例由50%提高到70%，把“四技”服务即技术转让、技术开发、技术咨询和技术服务纳入成果转化范畴，有效促进科技创新同经济社会发展对接、成果同产业对接，积极助推山西省产业体系的整体跃迁。

　　“下一步，山西省将着力于盘活科技创新资源，激发全社会创新创业活力，充分发挥创新券在‘双创’中的积极作用，在明确的支持对象和支持范围基础上，创新管理机制，适度扩大支持对象条件和支持范围。”山西省科技厅相关负责人说。

(责编：赵竹青、陈键)
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