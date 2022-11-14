吴松泉

原标题：加快布局下一代新能源汽车技术

当前，全球新能源汽车进入快速发展的新阶段，产业竞争正在由以电动化为核心，转变为电动化、网联化、智能化三者融合发展的竞争。融合特征下的下一代新技术将成为影响竞争格局的新变量，有望重塑当前新能源汽车产业竞争格局。新形势下，要加快布局下一代新能源汽车关键核心技术，我国才能进一步抢占全球竞争制高点。

发展新能源汽车是我国汽车产业“换道超车”的重大战略选择。借助先发优势，我国成功引领了全球汽车行业电动化变革的“上半场”，但在电动化、网联化、智能化融合发展的下一代新能源汽车“下半场”，我国仍面临政策适用性不够、先进技术不强、产业生态不完备等多方面的问题和挑战。同时，主要汽车强国都在加大支持力度，纷纷推动汽车电动化转型和智能化技术研发布局，力图抢占发展主导权。

党的二十大报告提出，建设现代化产业体系。巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力。为巩固和保持产业领先优势，抢占下一阶段竞争高地，应坚定新能源汽车发展战略定力不动摇，聚焦代表未来产业竞争的新赛道，以新视角和新理念综合施策，培育和强化自主品牌竞争力，加快推动下一代新能源汽车发展。

首先，采取综合措施稳定市场基本盘。保持新能源汽车产销快速增长、稳定市场基本盘是一切工作的基础和前提条件。面对原材料上涨、智能化零部件迭代应用等趋势，新能源汽车综合成本仍难以与燃油车抗衡，未来几年的促消费政策需重点加强对下一代新能源汽车消费的引导支持，以保持市场基本盘，稳定行业信心和预期。下一代新能源汽车既要体现能耗、动力电池等电动化技术新要求，也要代表智能驾驶、操作系统、车联网、高性能传感器等智能网联化技术新趋势。

其次，加强推动关键技术自主创新及产业化应用。重点围绕新型动力电池、安全可控的车用芯片和操作系统、集中式电子电气架构等下一代新能源汽车关键技术领域，启动新一批产品技术创新及产业化推广应用工程，支持鼓励优势企业集中开展技术创新突破与产业化应用，全面巩固提升我国下一代新能源汽车的竞争力。

再次，要支持新技术、新模式、新生态的应用探索。国家层面要积极统筹开展技术创新、商业模式和生态创新，支持有条件的城市联合产业链上下游企业，围绕自动驾驶、车联网、车电分离等新技术、新模式、新生态，选取适合的领域、区域、场景，率先开展测试验证与示范应用，探索合理、可持续的商业化应用模式。

此外，还需要持续完善行业管理及标准法规认证体系，以及多措并举提高关键资源安全保障能力。构建适合我国下一代新能源汽车技术创新和产业发展的行业管理和技术标准认证体系，有助于为产业创新发展提供更加完善的发展空间。而以动力电池为核心的电动化发展是下一代新能源汽车产业的基础平台，锂、镍、钴等矿产是生产动力电池的重要原材料资源，为夯实产业转型发展基础，需要多措并举提高关键资源的安全保障能力。

（作者系中汽中心中国汽车战略与政策研究中心总工程师）

(责编：罗知之、陈键)

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