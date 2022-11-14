于 泳

原标题：保险业服务乡村覆盖面加大

财政部最新数据显示，截至今年9月末，我国农业保险保费规模达1059亿元，同比增长26.7%，保持农业保险保费规模全球第一。目前我国农业保险已实现三大主粮完全成本保险和种植收入保险政策13个粮食主产省份826个产粮大县全覆盖。

近年来，我国农业保险的保费收入持续增长，覆盖面不断拓宽，为服务国家粮食安全和乡村振兴战略提供了重要保障。来自中国银保监会的数据显示，农业保险为农户提供风险保障从2012年的0.9万亿元增长至2021年的4.7万亿元，近10年年均增长率为20.2%。

今年以来，中华财险内蒙古分公司在兴安盟科右前旗开展了大豆完全成本保险的试点工作。同时，为进一步深化国家大力实施大豆和油料产能提升工程，中华财险在推广实施大豆完全成本保险的基础上，结合地方生产实际，深耕产品创新领域，设计开发了《中华财险内蒙古大豆商业性收获期保险》。中华财险内蒙古分公司乡村振兴业务部/农村保险事业部总经理李志哲表示，这款大豆商业性收获期保险的保障范围覆盖了大豆在收获过程中所面临的自然灾害、意外事故等风险，保险期限自大豆种植保险保期结束次日起计算，一般为一个月。后续，中华财险还将陆续开发出更多种植业收获期保险，如水稻收获期保险、马铃薯收获期保险和高粱收获期保险等，补充农作物收获环节的保险空白，全方位多角度保障粮食生产安全。

来自银保监会的数据显示，截至目前，我国农业保险承保主要农作物达21亿亩，约占全国播种面积的84%，承保农作物品种超过210种，基本覆盖我国主要粮食作物和糖料、油料、生猪等主要大宗农产品。

原本只供线下销售的平谷大桃，在近两年上市时多了线上销售渠道。平安产险北京分公司首次尝试将帮扶地特色农产品引入服务近1.6亿车主的线上平台——平安好车主APP。两年来，平安产险累计协销平谷大桃超3600盒，为农户增收超24万元。如何让消费者买得放心，让平谷大桃的品牌力更强？平安产险北京分公司还为平谷大桃承保了溯源保险，通过平安溯源防伪信息二维码，为产品提供了保真和安全双重认证，助力提升农产品品牌效应。

依托自身科技优势，平安好车主商城建立了精品农产品省份专区，以点带面推动线上销售扩容，先后引入企业入驻123家，打造省、市、县“一地一品”406个，协销农产品总金额8060.8万元。截至目前，平安产险为特色农作物提供“一物一码”溯源保障，已为广东荔枝、宁夏枸杞、浙江茶叶、唐山板栗等30种农产品提供溯源保险保障服务，为当地特色农产品提升产品竞争力，带动产业发展农民增收。

我国幅员辽阔，农业生产面临的各种风险种类多、范围广、程度深。尽管农业保险覆盖面不断扩大，仍然需要再保险市场进行风险分散。

中再集团作为我国再保险市场的重要力量，通过“直保+再保”的方式，为“三农”领域累计提供再保险保障超人民币5000亿元。中再集团支持辽宁、河北、广东、湖北等省份高标准农田建设保险试点落地，配合国家落实三大粮食作物完全成本保险和收入保险在产粮大县全覆盖。截至9月末，直接农业保险为211.9万户次农户，1.1亿亩次土地、1.9亿头（只）畜禽提供487亿元风险保障。

此外，中再集团全面支持特色农业、新型农业主体发展，创新推出“保险+期货”综合金融服务项目，为农业发展中的多种风险提供保障，极大地调动农户的生产积极性。截至9月末，共为青海、甘肃等地区的3428户次种植、养殖经营户提供12亿元风险保障。

2019年，国务院又批复设立中国农业再保险股份有限公司，标志着我国健全农业再保险制度、促进农业保险行业健康发展、完善农业大灾风险分散机制取得突破性进展。 自2020年12月31日开业运营以来，中国农业再保险股份有限公司已经与35家农险经营公司签署了再保险标准协议，分保政策性农业保险业务的20%，为农业生产提供风险保障约1万亿元；同时加快推进约定分保业务信息系统建设，基本实现农业保险数据汇集对接，总体保单数据核验成功率和精准度达99%以上。

(责编：罗知之、陈键)

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