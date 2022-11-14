原标题：2022年世界工业设计大会在山东烟台开幕

2022年世界工业设计大会近日在山东烟台开幕，全球50多个国家和地区的科学家、企业家、设计师、学者等通过线上线下参会，分享创新设计最新理念与成果。

本届大会以“设计·链动未来”为主题，鲜明凸显工业设计在价值链前端和产业链上游的重要作用。会议设置了开幕式、主旨论坛、系列专题论坛、研讨会、发布会、国际设计师之夜等主要内容。

开幕式上举行了中国优秀工业设计奖颁奖仪式，共有59件产品（作品）分获金银铜奖。中国优秀工业设计奖展示活动同期举办，公开展示500余件优秀设计成果，覆盖电子信息、智能机器人、航空航天、轨道交通、新能源汽车、医疗设备领域。

中国工业和信息化部副部长徐晓兰在开幕式致辞中称，当前，新一代信息技术与工业设计加速融合，制造业产业形态、发展模式深刻变革，工业设计牵引制造业高质量发展的作用日益凸显。

据悉，十年来，中国工业设计快速发展，产业规模大幅提升，越来越多的制造业企业设立了独立的设计中心，298家国家级工业设计中心和3515家省级中心脱颖而出，全国工业设计类企业超万家。制造业设计能力稳步提升，C919飞机驾驶舱、超深水半潜式钻井平台、低风阻电动乘用概念车等98个中国优秀工业设计奖获奖产品（作品）展现了中国设计的重要成就。

世界工业设计大会已成功举办五届，形成了全球设计产业的集聚平台、设计创业者的合作平台、高端设计人才的交流平台，发布了若干引领全球的倡议与主题，达成了一系列合作项目，成为工业设计界重要的国际活动之一。本届大会由中国工业和信息化部与山东省人民政府共同主办。（记者 杨兵）

(责编：董童、李源)

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