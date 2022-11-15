人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，10月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情新发多发等多重挑战，国民经济延续恢复态势，各地区各部门认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措，国民经济延续恢复态势，工业投资稳定增长，就业物价总体平稳，新动能积蓄增强，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。

“总的来看，10月份国民经济经受住了国内外多重超预期因素的冲击，持续保持恢复态势。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，狠抓政策落实，科学高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力扩大有效需求，深化供给侧结构性改革，持续稳就业稳物价稳预期，更大激发市场活力，巩固经济恢复向好基础，力争实现更好发展结果。

工业生产持续增长，高技术制造业增长加快

1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.0%，比1-9月份加快0.1个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长7.9%，制造业增长3.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.5%。高技术制造业增加值同比增长8.7%，比1-9月份加快0.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.7%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台商投资企业增长0.1%；私营企业增长3.4%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备等绿色智能产品产量同比分别增长108.4%、35.6%、19.3%。10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，比三季度加快0.2个百分点；环比增长0.33%。其中，采矿业增加值同比增长4.0%，制造业增长5.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。高技术制造业增加值同比增长10.6%，比上月加快1.3个百分点。10月份，制造业采购经理指数为49.2%，企业生产经营活动预期指数为52.6%。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62442亿元，同比下降2.3%。

服务业继续恢复，现代服务业增势较好

1-10月份，全国服务业生产指数同比增长0.1%，与1-9月份持平。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长11.1%、5.3%。10月份，全国服务业生产指数同比增长0.1%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长9.2%、6.4%，分别比上月加快0.7、1.5个百分点。1-9月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长4.7%；其中卫生和社会工作，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业企业分别增长8.9%、8.0%、7.9%。10月份，服务业商务活动指数为47.0%；其中，水上运输、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为56.7%。

市场销售有所放缓，基本生活类商品销售和网上零售较快增长

1-10月份，社会消费品零售总额360575亿元，同比增长0.6%，比1-9月份回落0.1个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额312649亿元，同比增长0.5%；乡村消费品零售额47926亿元，增长0.8%。按消费类型分，商品零售325227亿元，同比增长1.2%；餐饮收入35348亿元，下降5.0%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.0%、6.6%。全国网上零售额109542亿元，增长4.9%。其中，实物商品网上零售额94506亿元，增长7.2%；占社会消费品零售总额的比重为26.2%。10月份，社会消费品零售总额40271亿元，同比下降0.5%，环比下降0.68%。其中，商品零售36171亿元，同比增长0.5%；餐饮收入4099亿元，下降8.1%。

固定资产投资稳定增长，高技术产业投资增长较快

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）471459亿元，同比增长5.8%，比1-9月份回落0.1个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长8.7%，制造业投资增长9.7%，房地产开发投资下降8.8%。全国商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3%；商品房销售额108832亿元，下降26.1%。分产业看，第一产业投资同比增长1.4%，第二产业投资增长10.8%，第三产业投资增长3.7%。民间投资增长1.6%。高技术产业投资增长20.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.6%、14.0%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长28.7%、27.8%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长24.7%、22.5%。社会领域投资增长13.1%，其中卫生、教育投资分别增长30.4%、8.5%。10月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.12%。

货物进出口规模扩大，贸易结构继续优化

1-10月份，货物进出口总额346165亿元，同比增长9.5%。其中，出口197113亿元，增长13.0%；进口149053亿元，增长5.2%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为63.8%，比上年同期提高2.1个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为50.4%，比上年同期提高2.2个百分点。机电产品出口同比增长9.6%，占出口总额的比重为57.1%。10月份，货物进出口总额35515亿元，同比增长6.9%。其中，出口20691亿元，增长7.0%；进口14823亿元，增长6.8%。进出口相抵，贸易顺差5868亿元。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率与上月持平

1-10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.6%。10月份，全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.4%；外来户籍劳动力调查失业率为5.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.5%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为17.9%、4.7%，均与上月持平。31个大城市城镇调查失业率为6.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为47.9小时。

居民消费价格温和上涨，工业生产者出厂价格同比下降

1-10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.0%。10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点；环比上涨0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨5.2%，衣着价格上涨0.5%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格上涨1.4%，交通通信价格上涨3.1%，教育文化娱乐价格上涨1.2%，医疗保健价格上涨0.5%，其他用品及服务价格上涨1.9%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.1%，粮食价格上涨3.6%，鲜果价格上涨12.6%，猪肉价格上涨51.8%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月持平。

1-10月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨5.2%、7.5%。10 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比上涨0.3%。

(责编：杨曦、吕骞)

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