黄盛

鸡公山的“佛光云海”、南湾湖岸的“五云”茶山、黄柏山的“天空之境”、汤甜肉美肥而不腻的焖罐肉、白鹭湖畔的“白天星空房”……从古至今，河南省信阳市的历史文化、山川景物让文人墨客、军旅行者为之神往，华夏文明也在这里融合碰撞，滋润出山水信阳的美好生活。唐人故里、山水茶都、“将军的故乡”等美誉，也诉说着这里的文脉精神。

那么，在“两个更好”嘱托下，如何在新时期进一步全风貌呈现信阳的发展成就、用情用力讲好河南故事？为此，人民网联合河南省文旅厅、信阳市政府共同启动了“行走河南读懂中国 2022美好生活看信阳”主题活动，并在11月15日上线专题，用独特的视角和别样的镜头，汇聚起信阳美景、美食、美宿、美茶等美美与共的美好生活，集中展示不同文化标签下的新视角里的美好信阳。

巍巍大别山，卓立江淮间。独特的地理风貌，延绵出信阳别样的美景。在专题中，人民网“慢享美好信阳”艺术慢直播的镜头带领网友云游南湾湖的“贤岭松风”“浉河泛月”和鸡公山的“金鸡报晓”、奇峰怪石、瀑布流泉，静动结合的双会场镜头让网友感受山水信阳的自然之美。

千里淮河，润泽五省。多域人文的交流融合，造就出信阳南北兼容的美食。在专题中，网友可以通过人民网近距离感受名扬天下的清炖南湾鱼头、板栗焖仔鸡、罗山大肠汤、腊肉炖鳝鱼、炕豆腐等美食，品味信阳舌尖上的“豫风楚韵”。

一花一世界，一村一画卷。大别山北麓区域的乡土民俗、历史人文、红色文化和生态资源，塑造了信阳旖旎的民宿村景。专题中，人民网的镜头将通过几位不同形态的“伙伴”，踏上信阳的民宿旅程。比如，何家寨露营基地中首次一起旅行的父女，在山水间的疯玩和情感交流中，传递出成长的故事和对亲子关系的思忖；嘢有茶主题民宿里的亲昵闺蜜，看夜空、嬉戏玩、谈爱情、拍美照，揭示出友情的意义和当代青年对于生活的审视。

湖水烟波绿茗长，茶山雾蒙毛尖香。信阳四季分明的气候特征，造就了这里秀美的山川田湖，良好的自然生态，丰富多样的动植物资源。专题中，人民网的镜头置身茶岛闻茶香，带着孩子们走出课堂，走进大自然，让“读万卷书”真正遇到“行万里路”，通过一次别开生面的“植物学堂研学”活动走进信阳，探秘这里丰富有趣的生物王国。

此外，人民网还将充分发挥自身优势，以好内容创新传播形态，以全新文化符号创新信阳文旅形象，围绕“文化破圈”，依托最能调动大众情感共鸣的电影、社会热点情感、生活哲学、历史人文、传统文化五大全新文化符号，全面助力信阳塑造“美好生活目的地”，将社会主义核心价值观、精神文明建设、文化产业融合发展、中华文化、中国故事传承传播等贯穿始终。美景、美食、美宿、美茶汇总于美好生活看信阳专题内，形成传播主阵地，欢迎网友们云游互动，发现美好信阳。

(责编：王连香、吕骞)

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