人民网北京11月15日电 （记者杨曦）15日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国务院新闻办举行的发布会上表示，目前生猪生产处在合理水平，猪肉价格不存在大幅上涨的基础。

付凌晖指出，受生猪生产周期以及部分养殖户压栏惜售等因素影响，加上上年同期基数较低，10月份猪肉价格同比上涨51.8%，涨幅比上月扩大15.8个百分点，是推升CPI上涨的主要因素。目前来看，生猪产能总体处在正常水平，价格大幅回升主要是由于基数较低，也就是去年同期猪肉价格因为生猪周期变化，猪肉价格同比大幅下降。

“目前来看，生猪产能、生猪存栏保持总体稳定，生猪生产处在合理水平，不支持猪肉价格大幅上涨。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)

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