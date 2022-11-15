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印尼企业再次亮相第106届全国糖酒商品交易会

2022年11月15日13:01 | 来源：人民网
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11月10日至12日，“全国糖酒会 会天下美味”第106届全国糖酒商品交易会（以下简称糖酒会）在成都举办。本届糖酒会共设置九个展区、十五个专区，共有超5000家国内外知名食品和酒类企业参展，展商展品来自30多个国家和地区。

全国糖酒商品交易会（106届）印度尼西亚展区。受访者供图

据介绍，在本届糖酒会上，以南洋桥文化发展有限公司为代表的印度尼西亚中小微企业及产品也再次亮相糖酒会，其中包括了咖啡、茶、零食等品质优良的产品。消费者还可以在直播间“云体验”印尼的食品和饮料。

全国糖酒商品交易会（106届）印度尼西亚展区。受访者供图

全国糖酒商品交易会（106届）印度尼西亚展区。受访者供图

据悉，此次中小微企业能够成功参展，是印度尼西亚银行协同印尼驻华大使馆、印尼贸易促进中心、印尼投资促进中心等多方的成果。印度尼西亚银行北京代表处相关负责人表示，在去年三月份举办的第104届糖酒会上，印度尼西亚成功实现了1.85亿元人民币的直接销售和1250万元人民币的贸易合作。在本届糖酒会期间，印度尼西亚企业已与中国三家经销商达成了合作协议，印度尼西亚企业将会持续跟进本次糖酒会后续合作事宜，推动更多的印度尼西亚的产品走进中国市场，加强中印尼间贸易合作，推动双边经济复苏，普惠两国人民及中小微企业。

(责编：王连香、吕骞)
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