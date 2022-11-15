人民网北京11月15日电 （记者乔雪峰）“故障车已撤除防溜措施，前方进路安全，可以动车，对标1号停车位。”

“3米、2米、1米、停车！”

在两位选手的默契配合下，故障列车被救援列车稳稳推进至固定停车位置，对标误差仅5厘米，几乎实现了严丝合缝。这是在第十三届全国交通运输行业职业技能大赛城市轨道列车司机赛项中，职工组救援连挂竞赛模块中的一幕。

近日，由交通运输部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会、共青团中央共同主办的全国行业职业技能竞赛——第十三届全国交通运输行业职业技能大赛城市轨道交通列车司机等4个赛项全国总决赛在四川成都举办。流体装卸工全国总决赛已于8月在山东青岛举行。至此，第十三届全国交通运输行业职业技能大赛圆满落幕。

据了解，本届大赛为国家一类大赛，包含5个职业（工种），此次在四川交通职业技术学院举行的全国总决赛，包括公路养护工、机动车驾驶教练员、公路收费及监控员、城市轨道交通列车司机等4个职业（工种），其中公路养护工、城市轨道交通列车司机两个赛项增设学生组。

来自全国29个省（区、市）和有关中央企业的171个参赛单位的411名选手参加了全国总决赛。5个赛项共有7人获得金牌、7人获得银牌、7人获得铜牌。79人获优胜奖，10个单位获优秀团体奖，19个单位获优秀组织单位奖，20个单位获贡献单位和特殊贡献奖。

据了解，自2007年以来，交通运输部已会同人力资源和社会保障部、中华全国总工会、共青团中央，成功举办了12届交通运输行业职业技能大赛，涵盖12个职业20多个工种，10万多名从业人员在赛场上比拼技艺。通过大赛，产生了15名全国五一劳动奖章获得者、106名全国技术能手、58名全国青年岗位能手、1325名全国交通技术能手。

下一步，大赛组委会将不断增强服务意识，提高办赛水平，持续发挥交通运输行业职业技能大赛的引领示范作用，切实加强新时期交通运输行业技能人才队伍建设，以实际行动当好中国现代化的开路先锋。

(责编：孙红丽、吕骞)

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