人民网北京11月15日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《2021年全国收费公路统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，2021年末，全国收费公路里程18.76万公里，占公路总里程528.07万公里的3.55%。其中，高速公路16.12万公里，一级公路1.76万公里，二级公路0.75万公里，独立桥梁及隧道1329公里。

《公报》显示，2021年末，全国收费公路累计建设投资总额121184.4亿元，较上年末净增加13109.3亿元，增长12.1%。其中，累计资本金投入39011.2亿元，占比32.2%；累计债务性资金投入82173.2亿元，占比67.8%。

2021年末，全国收费公路债务余额79178.5亿元，比上年末增加8517.3亿元，增长12.1%。其中，银行贷款余额64546.9 亿元，其他债务余额14631.6 亿元，占比分别为81.5%和18.5%。

《公报》显示，2021年度，全国收费公路车辆通行费总收入6630.5亿元。其中，高速公路6232.0亿元，一级公路101.1亿元，二级公路26.8亿元，独立桥梁及隧道270.5亿元。2021年度全国收费公路车辆通行费总收入比上年净增1762.3亿元。剔除2020年疫情防控免费因素后，2021年车辆通行费收入同比增加169.3亿元，增长2.6%。

2021年度支出总额中，偿还债务本金7164.8 亿元，偿还债务利息3426.8 亿元，养护支出739.1亿元，公路及附属设施改扩建工程支出307.3 亿元，运营管理支出838.8 亿元，税费支出432.5亿元，占比分别为55.5%、26.5%、5.7%、2.4%、6.5%和3.4%。

对此，交通运输部相关负责人表示，全国收费公路支出的主要增长原因有三个方面：一是随着债务规模持续扩大，偿还债务利息支出不断增加；二是运营管理支出有所增长，主要是2020年底前集中通车和2021年内新通车高速公路的新增运营管理成本；三是上年因新冠肺炎疫情防控期间免收车辆通行费政策导致车辆通行费收入基数较低，增值税和所得税支出低于正常年份。

我国政府还贷公路总里程8.60万公里

2021年度政府还贷公路车辆通行费收入2307亿元

《公报》还介绍了政府还贷公路的情况，我国政府还贷公路总里程8.60万公里，其中，高速公路6.86万公里，一级公路1.32万公里，二级公路0.40万公里，独立桥梁及隧道209公里。政府还贷高速公路占收费高速公路里程的42.6%。

政府还贷公路累计建设投资总额48592.3亿元，其中，高速公路44370.0亿元，一级公路3087.6亿元，二级公路193.1 亿元，独立桥梁及隧道941.6亿元。在政府还贷公路累计建设投资总额中，累计资本金投入14791.8亿元，占比30.4%；累计债务性资金投入33800.5亿元，占比69.6%。

《公报》显示，2021年末政府还贷公路债务余额35572.8亿元，其中，高速公路33065.4亿元，一级公路1904.8亿元，二级公路78.8 亿元，独立桥梁及隧道523.8亿元，占比分别为93.0%、5.4%、0.2%和1.5%。

《公报》显示，2021年度政府还贷公路车辆通行费收入2307.0亿元，其中，高速公路2201.2亿元，一级公路60.5亿元，二级公路7.3亿元，独立桥梁及隧道38.0亿元。

2021年度政府还贷公路支出总额5006.6亿元，其中，偿还债务本金2677.3亿元，偿还债务利息1559.8亿元，养护支出301.5亿元，公路及附属设施改扩建工程支出73.0亿元，运营管理支出325.4亿元，税费支出69.8亿元。

2021年度政府还贷公路车辆通行费收支缺口2699.6亿元，其中，高速公路缺口2547.9亿元，一级公路缺口144.4亿元，二级公路盈余0.3亿元，独立桥梁及隧道缺口7.6亿元。

我国经营性公路总里程超10万公里

2021年度经营性公路车辆通行费收入4323.5亿

据《公报》显示，我国经营性公路总里程为10.15万公里，其中，高速公路9.26万公里，一级公路0.44万公里，二级公路0.34万公里，独立桥梁及隧道1120公里，分别占经营性公路里程的91.2%、4.3%、3.4%和1.1%。经营性高速公路占收费高速公路里程的57.4%。

经营性公路累计建设投资总额72592.1亿元，其中，高速公路68992.4亿元，一级公路1282.0亿元，二级公路184.1 亿元，独立桥梁及隧道2133.6亿元。

经营性公路累计建设投资总额中，累计资本金投入24219.4亿元，占比33.4%；累计债务性资金投入48372.7亿元，占比66.6%。

《公报》显示，经营性公路债务余额43605.7亿元，其中，高速公路41788.5亿元，一级公路602.3亿元，二级公路43.3亿元，独立桥梁及隧道1171.6 亿元，占比分别为95.8%、1.4%、0.1%和2.7%。

2021年度经营性公路车辆通行费收入4323.5亿元，其中，高速公路4030.8亿元，一级公路40.6亿元，二级公路19.5亿元，独立桥梁及隧道232.6亿元，占比分别为93.2%、0.9%、0.5%和5.4%。

2021年度经营性公路支出总额为7902.7亿元，其中，偿还债务本金4487.5亿元，偿还债务利息1867.1亿元，养护支出437.7亿元，公路及附属设施改扩建工程支出234.4亿元，运营管理支出513.4亿元，税费支出362.7亿元，占比分别为56.8%、23.6%、5.5%、3.0%、6.5%和4.6%。

2021年度经营性公路车辆通行费收支缺口3579.2亿元，其中，高速公路缺口3499.4亿元，一级公路缺口77.4 亿元，二级公路盈余3.6亿元，独立桥梁及隧道缺口5.9亿元。

《公报》还公布了车辆通行费减免情况，2021年度，全国收费公路共减免车辆通行费1178.9亿元。其中，鲜活农产品运输“绿色通道”减免274.7亿元，重大节假日免收小型客车通行费380.7亿元，高速公路差异化收费、ETC通行费优惠、抢险救灾车辆免费通行等其他政策性减免523.5亿元，占比分别为23.3%、32.3%和44.4%。剔除2020年疫情防控免费因素后，2021年车辆通行费减免金额同比增加91.0亿元，增长8.4%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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