人民网北京11月15日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局、中国残联联合发布了《无障碍环境认证实施方案》（以下简称《方案》），以此推进实施无障碍环境认证，提升无障碍环境服务水平，健全残疾人、老年人等社会成员关爱服务体系和设施。

《方案》提出，市场监管总局、中国残联牵头组建由政府部门、科研机构、认证机构、检测机构、标准化机构、专业社会组织及体验用户等相关方参与的无障碍环境认证技术委员会，协调解决认证制度建设和实施过程中的技术问题，为无障碍环境认证工作提供决策咨询和技术支持。

《方案》显示，无障碍环境认证目录由市场监管总局、中国残联根据社会发展需要，共同确定并发布。从事无障碍环境认证的认证机构应当依法设立，符合《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》规定的基本条件，具备从事无障碍环境认证相应的技术能力。经市场监管总局征求中国残联意见后批准，方可从事无障碍环境认证。

《方案》还规定了无障碍环境实施分级认证，并确定了认证标志。

图为无障碍环境实施分级认证标志。来源：市场监管总局

在认证实施方面，《方案》要求，认证委托人可自愿向认证机构提出无障碍环境认证委托，对认证机构的认证工作和认证决定有异议的，可以向作出决定的认证机构提出申诉；认证机构依据无障碍环境认证规则开展认证工作，并采取适当方式和频次，对获得认证的无障碍环境实施有效跟踪检查，以验证其持续符合认证要求；认证机构应当公开认证收费标准和认证证书有效、暂停、注销或者撤销的状态等信息，接受社会的查询和监督，并按照有关规定报送无障碍环境认证实施情况及认证信息。

在推广应用方面，《方案》提出，中国残联、市场监管总局积极推动社会治理、行业管理、市场采购等领域广泛采信无障碍环境认证结果，及时总结经验、培训典型、抓好示范，推动无障碍环境认证普及覆盖。同时，各级残联、市场监管部门协调推动本地无障碍环境认证及推广应用工作，推动将无障碍环境认证结果纳入各类公共建筑质量评奖、评价或考核。

《方案》还要求，各级市场监管部门、残联发挥各自职能作用，对无障碍环境认证及采信应用等活动与结果进行监督管理。对认证活动中出现的违法违规行为依法进行处罚，符合条件的列入严重违法失信名单，并将行政处罚、严重违法失信名单等涉企信息通过国家企业信用信息公示系统及国家平台依法公示。

(责编：孙红丽、吕骞)

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