人民网北京11月15日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，11月14日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议吹风会以视频方式举行，介绍“框架”谈判进程和COP15第二阶段会议筹备进展情况。

2021年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明举行。今年12月，COP15第二阶段会议将在《公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔召开，中国将继续作为主席国，领导大会实质性和政治性事务。

COP15主席、生态环境部部长黄润秋在致辞中指出，中国高度重视生物多样性保护工作，将生物多样性保护上升为国家战略，推行一系列保护措施，有效保护了90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群。

黄润秋强调，“2020年后全球生物多样性框架”（以下简称“框架”）是指导2030年前乃至更长一个时期全球生物多样性治理的纲领性文件，是COP15第二阶段会议最重要的预期成果。中国一直不遗余力地发挥主席国的领导力和协调作用，推动各方为达成“框架”相向而行。目前，“框架”谈判已进入最后冲刺时刻，希望各方积极践行共商共建共享的全球治理观，进一步强化达成“框架”的政治意愿，展现协作精神、务实态度和必要的灵活性，共同推动在关键议题上形成共识，以顺利达成兼具雄心和务实平衡的“框架”，携手构建更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理体系，推动COP15第二阶段会议取得圆满成功。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛出席会议并致辞，中国常驻联合国副代表、特命全权大使耿爽，中国驻加拿大特命全权大使丛培武，COP15第二阶段会议东道国、加拿大环境和气候变化部助理副部长夏侬，“框架”工作组共同主席，以及来自《公约》缔约方常驻联合国使团大使及代表出席会议。

(责编：王仁宏、吕骞)

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