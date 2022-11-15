人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“2020年后全球生物多样性框架”谈判已进入最后冲刺时刻

2022年11月15日14:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月15日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，11月14日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议吹风会以视频方式举行，介绍“框架”谈判进程和COP15第二阶段会议筹备进展情况。

2021年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明举行。今年12月，COP15第二阶段会议将在《公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔召开，中国将继续作为主席国，领导大会实质性和政治性事务。

COP15主席、生态环境部部长黄润秋在致辞中指出，中国高度重视生物多样性保护工作，将生物多样性保护上升为国家战略，推行一系列保护措施，有效保护了90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群。

黄润秋强调，“2020年后全球生物多样性框架”（以下简称“框架”）是指导2030年前乃至更长一个时期全球生物多样性治理的纲领性文件，是COP15第二阶段会议最重要的预期成果。中国一直不遗余力地发挥主席国的领导力和协调作用，推动各方为达成“框架”相向而行。目前，“框架”谈判已进入最后冲刺时刻，希望各方积极践行共商共建共享的全球治理观，进一步强化达成“框架”的政治意愿，展现协作精神、务实态度和必要的灵活性，共同推动在关键议题上形成共识，以顺利达成兼具雄心和务实平衡的“框架”，携手构建更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理体系，推动COP15第二阶段会议取得圆满成功。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛出席会议并致辞，中国常驻联合国副代表、特命全权大使耿爽，中国驻加拿大特命全权大使丛培武，COP15第二阶段会议东道国、加拿大环境和气候变化部助理副部长夏侬，“框架”工作组共同主席，以及来自《公约》缔约方常驻联合国使团大使及代表出席会议。

 

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“2020年后全球生物多样性框架”谈判已进入最后冲刺时刻
　　人民网北京11月15日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，11月14日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议吹风会以视频方式举行，介绍“框架”谈判进程和COP15第二阶段会议筹备进展情况。 2021年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明举行。…
国家统计局：猪肉价格不存在大幅上涨基础
　　人民网北京11月15日电 （记者杨曦）15日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国务院新闻办举行的发布会上表示，目前生猪生产处在合理水平，猪肉价格不存在大幅上涨的基础。 付凌晖指出，受生猪生产周期以及部分养殖户压栏惜售等因素影响，加上上年同期基数较低，10月份猪肉价格同比上涨51.8%，涨幅比上月扩大15.8个百分点，是推升CPI上涨的主要因素。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部