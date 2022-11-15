新华社深圳11月15日电（记者李晓玲、白瑜）深圳数据交易所15日揭牌成立，同时启动首批线上数据交易。至此，北上广深均开启了新的数据交易探索。

深圳数据交易所以建设国家级数据交易所为目标，从合规保障、流通支撑、供需衔接、生态发展四方面，提升覆盖数据交易全链条的服务能力，旨在构建数据要素跨域、跨境流通的全国性交易平台，探索适应中国数字经济发展的数据要素市场化配置示范路径和交易样板。

深圳数据交易所的设立，是深圳深化数据要素市场化配置改革任务的关键举措，也是深圳不断优化数字经济产业布局，打造全球数字先锋城市的重要实践。目前，深圳数据交易所累计交易额已突破11亿元。

2021年12月，由深圳交易集团有限公司、深圳智慧城市科技发展集团有限公司及深圳市福田新一代产业投资服务有限公司三方合资建立的深圳数据交易有限公司，注册落户在福田区河套深港科技创新合作区，深圳数据交易所即在此基础上组建而来。

截至今年10月，深圳已引入全国348家交易主体参与市场，其中数据商74家、数据提供方85家、数据需求方189家。据了解，深圳数据交易所将重点培育市场生态。

(责编：胡永秋、袁勃)

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