新华社北京11月15日电 题：北交所开市一年透视：123家公司上市，超八成集中在战略新兴产业和先进制造业

新华社“新华视点”记者姚均芳、郭宇靖

123家上市公司，总募资额268亿元，总市值近2000亿元……开市一年来，北京证券交易所特色制度不断完善，市场功能逐步发挥，探索出了一条资本市场服务中小企业创新发展的新路径。

超八成上市公司集中在战略新兴产业和先进制造业

“整体看，开市一年来北交所市场运行总体平稳，各项制度安排有效运转，市场生态持续改善，服务中小企业创新发展的能力持续提升，取得了良好开局。”北交所相关负责人表示。

一组数据可以清晰地勾勒出北交所上市公司的结构：中小企业占比77%，民营企业占比86%，超八成集中在战略新兴产业、先进制造业。

一年前，作为“打造服务创新型中小企业主阵地”的重要一环，北京证券交易所在各方期待中正式揭牌开市。

“开市以来，北交所支持了一批创新能力强、成长速度快、科技成色足的中小企业聚集发展，对于扶持中小型高科技企业具有很大的激励作用。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新说。

统计显示，北交所上市公司主要分布在高端装备、新能源、科技软硬件、新材料等领域，已有49家国家级“专精特新”小巨人企业，创新属性鲜明。

“目前北交所已经成为创新型中小企业的聚集地。”中金公司研究部董事总经理李求索说。

今年前三季度，北交所上市公司克服疫情反复及复杂国际形势等诸多挑战，整体业绩保持稳步增长：实现营业总收入732.07亿元、净利润69.26亿元，同比分别增长33.25%、19.43%，其中三季度业绩增速明显提升，展现出强劲的发展活力与发展韧性。

“北交所开市后，各类市场主体参与较为踊跃，各方资源加速汇聚的良性生态逐步形成。”北交所相关负责人表示。

统计显示，截至11月14日，合格投资者开户数超520万户，社保基金、保险基金、合格境外机构投资者等均已入市，超过580只公募基金参与市场。

在北交所“龙头”撬动作用下，新三板活力和吸引力同步增强。作为北交所上市“后备军”，目前新三板创新层公司共1723家，达到分层制度实施以来最高水平。557家今年新进入创新层的公司中，近七成符合北交所上市财务条件。

特色制度探索服务创新型中小企业新路径

与沪深交易所相比，北交所的定位明显不同，这也决定了其制度独具特色。运行一年来，北交所服务创新型中小企业的特色制度不断完善：

——上市标准针对创新型中小企业。

北交所上市条件的市值和财务标准总体低于其他交易所板块，支持更多创新型中小企业进入交易所市场。

“北交所四套并行的上市标准兼顾不同类型、不同特征企业。上市公司既包括净利润超10亿元的成熟企业，也包括尚未盈利的研发型企业。”北交所相关负责人说，北交所在坚守底线前提下，适度包容中小企业发展阶段中关联交易占比高、区域及客户集中、业绩波动等阶段性典型问题，为中小企业成长壮大留足空间。

在不少业内人士看来，在注册制背景下，北交所对上市公司的包容性明显提升，允许更多创新型中小企业赴北交所上市。

——发行审核效率不断提升。

李求索说，北交所针对中小企业特征在发行审核效率方面不断提升，企业上市审核从受理到注册平均用时145天，最短用时仅72天。

——接续融资机制。

在融资机制方面，北交所“按需、小额、多次”的接续融资机制，更加符合中小企业的融资需求和特点。数据显示，北交所上市公司公开发行融资平均2.07亿元，单次融资金额从0.4亿元到17亿元不等。

作为“专精特新”企业，明光浩淼安防科技股份公司是首批北交所上市公司之一。浩淼科技董事长倪军说：“北交所正是为我们这些专精特新的中小民营企业开启了一个对接资本市场的路径，让这些企业可以通过资本市场实现可持续发展。”

董登新认为，为更好支持中小企业创新发展，北交所未来各项制度安排应更加突出错位、包容、灵活、普惠的市场特色，进一步强化与沪深交易所的差异化定位。

将迎来一些新突破

对于一家新生的证券交易所来说，一年时间仅仅是个开局。未来北交所将如何进一步改革创新，建设服务创新型中小企业的专业化平台？眼下，北交所的发展将迎来一些新突破。

——首个指数即将上线。

在市场各方关注下，北交所首个指数——北证50成份指数拟于11月21日正式发布实时行情，行情授权与指数基金开发工作正在有序推进。首个指数的推出，将有助于投资者了解北交所上市证券整体表现，满足指数化投资需求。

——融资融券业务加快推出。

在北交所融资融券相关规则于近日发布后，北交所正在加快推进融资融券业务正式上线。同时，丰富交易方式、降低交易成本等改革举措也在稳步推进。

——债券市场起步。

7月份以来，为进一步提升市场功能，北交所以政府债为突破口，逐步探索债券市场建设。

截至11月14日，北交所债券市场累计发行政府债券46只，合计规模近6500亿元。其中国债12只，规模5467.40亿元；地方政府债34只，规模1015.16亿元。

展望未来，如何在投资和融资两端发力，实现平衡发展，十分关键。

对作为北交所融资主体的众多中小企业而言，审核的可预期性至关重要。据了解，北交所将探索实施挂牌上市审核、日常监管、公司规范培育一体化的“流程再造”，建立内部直联审核机制，进一步提高挂牌、上市全链条审核效率和监管服务精准性，使得上市路径更加清晰、时间预期更加明确。

在投资端，北交所有关人士表示，将以促进投融资平衡为目标，加强投资端建设，大力推进各类资金入市，以投资者需求为导向，完善有关制度安排，畅通投资退出渠道，切实保护投资者合法权益，增强投资者获得感。

北交所相关负责人表示，下一步，北交所将大力推进市场改革创新，持续推进北交所高质量扩容，不断提升市场服务中小企业创新发展的能力和水平，努力打造服务创新型中小企业的一流交易所。

(责编：胡永秋、袁勃)

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