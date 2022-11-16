王绍绍

从昆明出发，一路穿越崇山峻岭，到达老鹰岩，沿自然地势缓坡而上，在原始山原中偶遇千奇百怪的植物，在巍峨的普渡河大峡谷畔遥望轿子雪山。如果碰巧，还可以赶上“火把节”和赶街农贸市场，带一身乡野的菌子味踏上归途。这里是云南禄劝，是昆明周边游的热门目的地之一。

云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县曾是昆明市三个贫困县之一，2019年甩掉“贫困帽”后，当地围绕“生态涵养示范区、特色农旅创新区”定位，农业产业、生态旅游产业同步驱动，打造了一条农旅深度融合的特色乡村振兴之路。

9月是禄劝的丰收季节。在禄劝县中屏镇，连片的万寿菊竞相绽放，田野成了一片“橙色的海洋”。果树上挂着透红的苹果，游客们在富有民族风情的墙绘旁排队拍照留念。

今年，禄劝县将万寿菊产业作为调整优化产业结构、推动农村供给侧结构性改革的新动力，采取“公司+合作社+农户”模式，鼓励农户利用现有土地或资金入股合作社，或自发种植，实现致富增收。

目前，全镇13个村级合作社投入村集体资金、产业发展资金近120万元，发动党员干部群众入股近30万元，通过村集体主导种植万寿菊超过3000亩，带动群众种植近2000亩。

“每天能挣150元左右，一年能为家里多赚三四千块钱。”曾是村里建档立卡贫困户的村民一脸喜悦地说。除了万寿菊种植基地，村民们还会到村里的鲜花基地务工。截至今年4月份，这个鲜花基地已经带动中屏镇40余户农户参与种植，并解决500余名群众就业问题。

农旅结合、以旅富农，禄劝县在乡村振兴建设和壮大农业产业的基础上，大力推进农文旅融合发展。

在永定村，当地结合生态资源，围绕现有的380亩猕猴桃种植基地，辐射带动禄大路沿线的乡村游线发展，打造了集农产品采摘体验、露营休闲、专业垂钓、田园观光于一体的农旅融合乡村振兴精品示范村。

在中屏镇，则开发了“春赏花、夏纳凉、秋摘果、冬泡泉”的四季畅游业态。转龙镇内的轿子雪山海拔4344米，今年7月，当地举办了第十四届昆明轿子山翻越挑战赛（徒步大会），汇集而来的户外运动爱好者们分成两组，在山地路面和景区栈道间挑战自我。

推动乡村振兴发展，离不开社会各界的大力支持。早在2017年，上海市普陀区就与禄劝县结为“携手奔小康”东西部扶贫协作单位。今年8月，在上海市普陀区的促成下，360数科向禄劝彝族苗族自治县捐赠100万元，目前，该笔款项已应用于地方特色产业扶持、人才培养、基础设施建设等方面。

360数科ESG委员会主席杨国强认为，禄劝县地方特色鲜明，产业结构清晰，是“乡村振兴”范本。“我们愿意结合当地特色，加大对特色民宿、采摘游、渔家乐等乡村旅游的支持，帮助县里布局一批体量大、质量优、示范带动强、抗风险能力高的产业项目。”他说。

人才是乡村振兴的重要依托。 2021年，禄劝县启动“七个一千”技能人才培养计划，致力于到2022年底，在“餐饮美食、电商促销、保健康养、文化讲解、乡村文化、交通运输、家政服务”7个领域，培养和管理7000名技能人才。360数科则帮助禄劝构建一系列面向小生产者的财会、营销、信用知识等视频课程体系，对乡村振兴人才进行“知识帮扶”。

“未来，将从科技赋能和提升软实力等方面下功夫，逐步应用数字化技术加快作物生长数据采集的标准化进程，帮助农户提升种植产量和效率，助力产量预测、灵活调整种植策略，共同织密防止返贫的保障网络，巩固拓展脱贫攻坚成果。”杨国强说。（实习生施懿芝对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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