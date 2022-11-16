新华社北京11月16日电（记者樊曦）记者16日从中国铁建股份有限公司了解到，随着建设进度稳步推进，我国多地在建铁路项目取得新进展。

在西北，位于陕西安康的西康高铁华家山隧道施工现场一片繁忙，三臂凿岩台车、钢拱架拼装机、多功能钻机等大型机械助力隧道挖掘安全高效推进。据承建单位中铁十九局集团项目负责人介绍，华家山隧道是西安至安康高速铁路重点控制性工程。隧道全长13153米，洞身穿越富水、岩溶、软岩大变形等不良地层，施工难度大，安全风险高。

西康高铁是国家中长期铁路网规划“八纵八横”高铁通道中包（银）海通道、京昆通道的重要组成部分，新建正线全长约171公里，设计时速350公里。项目建成通车后，西安至安康铁路运行时间将由现在的约3小时缩短至1小时以内，对助力沿线乡村振兴和地方经济发展具有重要意义。

日前，新建兰州至张掖三四线铁路全线控制性工程——新乌鞘岭隧道顺利贯通，为兰张三四线铁路建成通车奠定基础。据参建单位中铁十五局集团五公司项目负责人介绍，新乌鞘岭隧道位于兰张三四线铁路兰（州）武（威）段，全长约17公里，设计时速250公里，是全线最长的特长隧道。

兰张三四线铁路是国家中长期铁路网规划和“十二五”“十三五”铁路发展规划的重大项目，也是继兰新高铁之后兰州至新疆方向的第二条高铁通道。项目建成通车后，将进一步促进甘肃省河西走廊快速客运通道的形成，带动沿线区域经济发展，推动共建“一带一路”高质量发展。

在西南，重庆铁路枢纽东环线开始动态检测，线路开通运营进入倒计时。重庆铁路枢纽东环线是重庆市重点工程项目，线路全长约159公里，设计时速160公里，为客货共线双线电气化铁路。

据建设单位中铁二十四局集团项目负责人介绍，东环线开通后，其机场支线将连通重庆北站，实现航空港与铁路枢纽互联互通，对进一步完善重庆立体交通布局，提高客流出行和货运效率，促进区域发展具有重要意义。

在华东，北沿江高铁沪宁段主体工程进入实质性开工阶段。据参建单位中铁二十四局集团项目负责人介绍，在沪宁段上海特大桥施工现场，施工人员启动“沪宁段第一桩”建设，首根设计长为56米的钻孔桩顺利开钻。

北沿江高铁（上海至南京至合肥段）是沪渝蓉高铁的重要组成部分，其中沪宁段起自上海宝山站，终至江苏、安徽省界处。项目建成通车后，将有效改善沿长江地区铁路路网格局，更好服务长江经济带协同发展，推动沿线经济社会高质量发展。

在华南，由中铁二十五局承建的广湛高铁联络线首座转体桥完成华丽“转身”，在“天窗”时间内成功跨越京广三线，实现精准对接，标志着国内铁路最小曲线半径大跨度T构梁转体成功。

京广三线是京广铁路大动脉的一条重要支线，高峰时段平均每5至10分钟就有一趟列车驶过。为减少桥梁施工对铁路运营影响，施工人员采用了“先建后转”的施工工艺。据中铁二十五局集团现场技术负责人林李彬介绍，此次完成转体的T构梁总跨度104米、重达3800吨，曲线半径仅为300米。

(责编：胡永秋、袁勃)

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