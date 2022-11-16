人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，全国市场监管部门推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作座谈会召开，会议部署了进一步推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作。

会议指出，一年多来，全国市场主体登记注册工作的规范化、标准化、便利化程度不断提升，各地登记机关认真落实《市场主体登记管理条例》取得实效，企业开办和退出服务水平持续优化，电子营业执照和电子证照应用场景稳步拓宽，优化营商环境工作持续深化，市场主体数量稳步增长，市场主体的获得感逐步增强。

会议要求，各地登记机关要进一步激发市场主体活力和竞争力，努力提升市场主体登记注册工作规范化、标准化、便利化水平，做好基础性工作，为构建新发展格局、打造市场化法治化国际化营商环境作出更大贡献。

会议还要求，各地要通过更加规范、标准、便利的工作，持续优化环节流程、提升工作效能、推动服务迭代升级。要认真落实《市场主体登记管理条例》和《市场主体登记管理条例实施细则》规定，持续推进优化营商环境各项措施落实落细，推进电子营业执照和电子证照的互通共享应用，做好《促进个体工商户发展条例》的落实工作，持续推进各项登记注册业务的规范化、标准化、便利化水平。

(责编：孙红丽、吕骞)

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