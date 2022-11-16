人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

市场监管总局：进一步推进市场主体登记注册范化标准化便利化

2022年11月16日16:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，全国市场监管部门推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作座谈会召开，会议部署了进一步推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作。

会议指出，一年多来，全国市场主体登记注册工作的规范化、标准化、便利化程度不断提升，各地登记机关认真落实《市场主体登记管理条例》取得实效，企业开办和退出服务水平持续优化，电子营业执照和电子证照应用场景稳步拓宽，优化营商环境工作持续深化，市场主体数量稳步增长，市场主体的获得感逐步增强。 

会议要求，各地登记机关要进一步激发市场主体活力和竞争力，努力提升市场主体登记注册工作规范化、标准化、便利化水平，做好基础性工作，为构建新发展格局、打造市场化法治化国际化营商环境作出更大贡献。 

会议还要求，各地要通过更加规范、标准、便利的工作，持续优化环节流程、提升工作效能、推动服务迭代升级。要认真落实《市场主体登记管理条例》和《市场主体登记管理条例实施细则》规定，持续推进优化营商环境各项措施落实落细，推进电子营业执照和电子证照的互通共享应用，做好《促进个体工商户发展条例》的落实工作，持续推进各项登记注册业务的规范化、标准化、便利化水平。 

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：进一步推进市场主体登记注册范化标准化便利化
　　人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，全国市场监管部门推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作座谈会召开，会议部署了进一步推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作。 会议指出，一年多来，全国市场主体登记注册工作的规范化、标准化、便利化程度不断提升，各地登记机关认真落实《市场主体登记管理条例》取得实效，企业开办和退出服务水平持续优化，电子营业执照和电子证照应用场景稳步拓宽，优化营商环境工作持续深化，市场主体数量稳步增长，市场主体的获得感逐步增强。…
农旅深度融合 轿子雪山下的乡村振兴路
　　从昆明出发，一路穿越崇山峻岭，到达老鹰岩，沿自然地势缓坡而上，在原始山原中偶遇千奇百怪的植物，在巍峨的普渡河大峡谷畔遥望轿子雪山。如果碰巧，还可以赶上“火把节”和赶街农贸市场，带一身乡野的菌子味踏上归途。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部