本报记者 张天培

制图：汪哲平

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党的二十大报告提出，加快建设网络强国、数字中国。推广居民身份证电子证照应用是建设数字中国、提高政务服务能力的重要举措。近年来，为提升便民服务水平，各地各行业大力推动电子身份证在金融、教育、医疗、社保、税务等多种场景下的应用，为群众带来更加便利的数字生活。

“办理业务要求必须出示身份信息，没想到能用手机直接‘亮证’，省去了携带实体身份证的麻烦，非常方便！”来到湖北省武汉市武昌区政务服务中心办理业务的孙女士惊喜不已。

“推广居民身份证电子证照应用是建设数字中国、提高政务服务能力和便民服务水平的重要举措。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，在我国相关法律保障下，电子身份证健康发展，大大减轻了群众办理各项业务的负担，真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

随着信息技术不断普及和数字经济的高速发展，“出门只带一部手机”成为越来越多人的生活习惯。近年来，各地各行业大力推动身份证网上认证，通过手机授权等操作即可实现，成为着力解决百姓身边关键“小事”、更好实现“放管服”的一个生动缩影。

信息层层加密，使用记录全程留痕

阳光明媚，微风和煦，胡先生和女友来到山东省济南市历下区民政局登记结婚。他们“轻装上阵”，拿出手机向工作人员出示“电子身份证”，核验身份后，顺利办完手续。

在山东，居民在“爱山东”APP或者“山东微警务”微信公众号注册并通过实名实人可信度认证后，立即生成与法定身份证件内容相同、功能相通的电子证件，使用时只需用手机登录即可开启。

“‘电子身份证’包括身份证照面信息、证照文件和证件识别码等内容，全省互通互认、共享共用，具有身份核验、文件调用和证照校验等功能。”山东省公安厅治安警察总队副总队长陈爱国介绍，身份证电子化，实质是网络身份认证体系的搭建，除了“亮证”使用外，政府各部门在为群众办理婚姻登记、营业执照、护照、港澳台通行证等业务时，对需要存留身份证复印件建档的，可以直接对接电子证照系统，调用证照文件存档备查，不再需要群众提供身份证原件、扫描件或复印件。

身份证信息涉及公民个人隐私问题，如何保证万无一失、真实可靠？

“从法律角度考虑，在推行电子身份证时，存储利用电子身份证承载公民个人信息的相关部门，需要承担个人信息保护法规定的个人信息保护责任、数据安全法规定的数据处理者责任，符合法律规定的重要数据处理者，还应当按照数据安全法的规定加强对重要数据的保护。”中国社会科学院法学研究所网络与信息法研究室副主任周辉说。

据了解，为确保安全，山东使用数字签名、安全算法、加解密运算等技术手段为个人信息层层加密，防止数据被泄露转卖。“电子身份证具有可追溯性，在制、管、存、用、验环节全程留痕，本人可以查询到所有使用记录，让群众用得安心。”朱巍说。

周辉表示，“应从国家层面加快电子文件立法、网络数据安全配套立法，建立健全相关法律制度，进一步加强相关基础设施建设运行。”

力解群众难题，电子证件方便出行

深圳铁路公安处深圳站派出所民警唐献军在深圳站长途列车进站口附近巡逻时，接到旅客陈女士求助。原来，陈女士由于着急赶车，出门忘记携带身份证件，焦急万分。唐献军了解情况后，马上帮助她用手机登录“铁路12306”APP办理了临时身份证明。

公安部铁路公安局副局长王文军介绍，为方便丢失或未携带身份证购票进站和乘坐火车的旅客顺利出行，公安部全面推动铁路旅客临时乘车身份证明电子化、指尖化自助办理。

今年年初，铁路公安机关在“铁路12306”APP试点上线了“铁路旅客电子临时乘车身份证明”服务。各地铁路公安机关通过多种方式，向旅客群众宣传这一便利举措。

徐州铁路公安处会同管辖的20个客运车站，制作展板向旅客介绍办理电子临时乘车身份证明的操作步骤。“以前，几乎每天都有上万名旅客通过制证窗口办理临时乘车证明，‘铁路12306’APP上线电子临时乘车身份证明服务后，操作简单，旅客动动手指就能办好，大大方便了旅客出行。”徐州铁路公安处治安支队支队长韩忠礼说。

目前，“铁路旅客电子临时乘车身份证明”服务已经覆盖全国铁路各个客运车站。今年1—8月，共为旅客办理电子临时乘车身份证明883万人次，线下窗口制证量比2021年同期下降48.9%，大大增强了人民群众出行的幸福感。

加强“亮证”服务，应用场景更加丰富

到江苏昆山出差的李先生走进位于昆山经济技术开发区的一家宾馆，进行登记入住时，突然发现身份证不小心丢失。“您只需在手机上打开‘鹿路通’应用，简单操作后便可领取电子身份证，办理入住。”在宾馆前台工作人员提醒下，李先生顺利办理了入住手续。

今年以来，昆山市公安局围绕外地旅客实际需求，推出了“电子身份证入住旅馆”手机应用功能，实现住宿登记“掌上办”。截至目前，该项便民举措已经覆盖全市960家宾馆、300家民宿，入住旅客轻松实现“无感登记”。“再也不用担心没带身份证被拒之门外。”李先生说。

如今，除了“亮证”住宿，在金融、教育、医疗、社保、税务等多种业务场景下，都可以出示电子身份证供工作人员在线验证，实现便民化操作。

江苏省公安厅治安总队人口管理支队科长徐正权介绍，今年以来，江苏积极挖掘多元化应用场景，加快推动电子身份证社会化应用。目前，电子身份证相关业务包括10个政务服务领域的4067项事项，覆盖宾馆民宿、快递网点、网吧等场所，精减证明材料1/3以上。

“居民身份证是市民使用频次最高的证件，为了更加便利百姓生活、企业经营，我们将进一步创新推进‘电子身份证’应用体系改革，打通认证难点、突破办事堵点，全面整合亮证、替代复印件、自助识别等功能，争取在更多领域实现居民电子身份证‘全场景应用’。”徐正权介绍。

截至目前，江苏已为449项政务服务应用系统提供身份认证及“亮码”“亮证”服务，累计提供“亮码”服务1.43亿人次、“亮证”服务2.02亿人次，实名实人服务2.98亿人次，日均服务量68万人次。

今年2月，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，明确指出到2025年电子证照应用制度规则更加健全，应用领域更加广泛。

随着科技加速推广，配套设施不断完善，应用场景深化多元，电子身份证在全国范围内跨平台互联互通的水平有望持续提高，将更好惠及民生，让公民充分享受更加便利的数字生活。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 08 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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