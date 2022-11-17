本报记者 赵展慧

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作为资本市场服务创新型中小企业主阵地的重要组成部分，北京证券交易所开市一年取得不俗成绩。通过不断完善制度、增强服务能力，支持一批创新能力强、成长速度快、科技成色足的中小企业聚集发展，北交所正加快探索一条资本市场服务中小企业的普惠金融之路。

党的二十大报告提出，强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

作为资本市场服务创新型中小企业主阵地的重要组成部分，北京证券交易所在开市一周年之际，交出了一份不俗的成绩单：截至11月14日，北交所共有上市公司123家，其中，中小企业占比77%，民营企业占比86%，超八成集中在战略新兴产业、先进制造业，49家为国家级专精特新“小巨人”企业，平均研发强度达4.3%，显著高于社会平均水平。

开市一年来，北交所不断完善制度、增强服务能力，支持一批创新能力强、成长速度快、科技成色足的中小企业聚集发展，加快探索一条资本市场服务中小企业的普惠金融之路。

精准包容、错位发展，契合创新型中小企业的特色制度安排逐步构建

去年10月开始筹备上市，今年6月17日无条件过会，8月8日正式登陆北交所……历时10个月，唐山海泰新能科技股份有限公司顺利迈进交易所市场。“非常振奋！真正体会到了北交所对我们创新型中小企业的精准包容。”公司副总经理侯鹏说，北交所的支持让公司充满信心。

精准包容不仅体现在多元的上市标准上，也体现在上市审核的各个环节中。“问询的问题精准详细，而且审核员与保荐代表人和企业之间建立了灵活高效的沟通机制，让我们不仅知道审核问题是什么，而且知道审核机构为什么关注这些问题，能够更有针对性地回复。”侯鹏介绍，在注册制的要求下，北交所的上市审核便捷顺畅，让企业的预期也更加明确。

在以信息披露为中心、协同高效的审核注册机制下，开市一年来，北交所企业从受理到注册平均用时140余天，最短用时仅72天。

北交所的市场特色不仅让中小企业更有获得感，也为中介机构带来更多机遇。“在北交所设立之前，拥有前沿技术但处于产业化初期的企业难以获得资本市场服务。北交所极大拓展了投行服务对象的数量和范畴，也全面推动投资银行业务转型升级，加大布局战略新兴产业和创新型中小企业。”中信建投证券投行委委员、董事总经理李旭东说，公司目前已累计保荐北交所上市公司15家，累计融资40亿元。

“北交所探索形成了一套特色制度安排，突出错位、普惠的特点，延伸服务范围，对于一些规模还不是很大、尚处于成长阶段的中小企业，也能够包容其进入交易所市场。”北交所有关负责人表示。

一年来，北交所高效支持了一批创新型中小企业，目前北交所企业已累计实现公开发行融资268亿元，平均每家融资约2亿元。“我们用仅相当于一家大型企业公开发行的融资金额，服务了100多家创新型中小企业，为这些企业应对疫情冲击、持续创新发展提供了源头活水。”北交所有关负责人说。

在资本市场活水的润泽下，北交所上市公司展现出强劲的发展活力与发展韧性。今年前三季度，北交所上市公司合计实现营业收入732.07亿元、净利润69.26亿元，同比分别增长33.25%、19.43%。

创新驱动明显增强，各方资源加速汇聚的良性生态初步形成

今年8月下旬，吉林碳谷碳纤维股份有限公司的大丝束碳纤维原丝万吨级生产线开车成功。“这细细的碳丝重量只有钢的1/4，强度却是钢的7—8倍。”公司董秘卢贵君介绍，公司主攻研发和生产的大丝束碳纤维，被广泛应用于风电、汽车轻量化等行业。作为新三板精选层平移至北交所上市的首批企业，吉林碳谷得到了更广阔的发展空间，研发和生产能力不断提升，迅速开拓了市场，今年前三季度归母净利润同比大增170.1%。

今年9月份，吉林碳谷向北交所申请定向增发募资17亿元，为其历次募资中最高。“在精选层期间我们就已经进行了融资，在北交所上市后，北交所灵活多元的融资机制让企业能够根据自身成长需要更便捷地进行再融资。”卢贵君说，新募集的资金很大一部分要用来快速扩充产能，新建研发中心，招募更多技术人才，攻克更大尺寸的碳纤维……

通过在北交所上市，越来越多的企业研发动力显著增强，加大创新投入成为北交所企业募集资金主要用途之一。2022年前三季度，北交所上市公司研发支出同比增长33.10%，平均研发强度达4.37%。部分公司用资本市场融资突破关键技术、打破国外垄断、实现国产化替代，在稳链补链强链方面发挥了重要作用。

一年来，标杆性创新型企业初步形成聚集效应。这其中有全球锂电池负极材料龙头，有西部最大的“高倍率圆柱锂电池”生产基地的建设者，还有服务于“天宫”“神舟”系列飞船测控等国家航天工程的供应商……

一年来，各方资源加速汇聚、协同服务中小企业创新发展的良性生态初步形成。投资者结构明显改善，合格投资者达520万户，社保基金、保险基金、合格境外机构投资者（QFII）等均已入市，超580只公募基金参与市场，11只北交所主题基金获批注册；中介机构加大投入，券商各条线均逐步加码，加大直投、投研等全链条服务，形成一批深耕市场业务的特色中介，逾900家次机构参与北交所公司调研……

积极向上、活力迸发的良好市场氛围也吸引了更多创新型中小企业。目前北交所后备企业超过400家，高技术制造业和高技术服务业占比超过四成；作为北交所“预备军”的新三板创新层公司超1700家，较北交所设立前增加了1/3，新进层公司多集中于信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等行业，过半数公司获得国家或省级“专精特新”“单项冠军”等认定，源源不断地为北交所擦亮创新成色。

改革创新、完善制度，打造服务创新型中小企业的一流交易所

“要努力突破技术、做好业务，争取一直留在里面。”今年11月4日，北交所发布了北证50成份指数样本股名单，吉林碳谷位列其中，卢贵君感到很振奋。

据北交所介绍，“北证50”指数将在北交所开市满一周年后的11月21日上线，样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券，兼具了代表性与成长性，样本股名单将每季度调整一次。

不仅企业振奋，“北证50”指数的推出有利于及时反映北交所市场整体走势和重要上市公司股价表现，便利投资者进行组合投资，也备受投资者关注。不少网友把北交所落地指数、推出融资融券交易等拓展融资渠道、完善市场功能的举措亲切地称为“精装修”。

开市刚满“周岁”的北交所仍处于起步阶段，如何提升规模体量、市场功能和品牌影响力，打造服务创新型中小企业的一流交易所？改革创新、完善制度是关键词。

北交所有关负责人表示，北交所将主要从三方面持续完善制度和功能，推动市场建设迈向新台阶：坚持规范与发展并重，完善契合企业需求的制度安排，全面提升市场服务能力，促进企业创新发展；以投资者需求为导向，完善有关制度安排，畅通投资、退出渠道，切实保护投资者合法权益，增强投资者获得感；贯彻普惠金融导向，发挥新三板、北交所的平台功能，加强与国家部委、各级地方政府的沟通协调，推动完善中小企业政策支持体系，汇聚各类资源要素，共同营造更好支持中小企业创新发展的良好生态。

“北交所开市一年来，搭建起了新三板与北交所一体化发展的市场结构，为中小企业提供了层层递进的资本市场发展路径，也为我们提供了更广阔的舞台。”李旭东说，风物长宜放眼量，证券经营机构、中介服务机构等市场主体要坚持普惠金融政策理念，加大对中小企业资本市场服务的投入力度，协助打造创新型中小企业的综合服务平台。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 10 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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