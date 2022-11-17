2022中国数字经济发展研究报告发布
2022年11月17日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄11月16日电 （记者张腾扬）11月16日，在2022中国国际数字经济博览会上，中国电子信息产业发展研究院发布《2022中国数字经济发展研究报告》。
报告指出，我国网络基础设施从跟跑到领跑，5G网络规模全球居首，行业专网加快落地；IPv6“高速公路”全面建成，步入流量提升阶段；工业互联网标识解析体系持续完善，赋能千行百业数智升级。算力基础设施从分散到统筹，全国一体化大数据中心体系初步建立，“东数西算”工程全面启动。目前，中国算力规模约占全球27%，排名全球第二，有望在“十四五”末实现全球算力规模第一。
《 人民日报 》（ 2022年11月17日 10 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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