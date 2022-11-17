近3年市场规模实现翻番、“VR+”新业态不断涌现
虚拟现实规模化应用加速（科技自立自强）
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翻转实物卡牌，在虚拟场景中完成物理实验；身处VR体验室，接受沉浸式安全教育……近年来，我国虚拟现实产业加速发展、赋能千行百业。工信部、教育部等5部门近日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出10个行业场景应用、五大重点任务，助力我国虚拟现实产业实现快速发展。
戴上VR眼镜，尽享360度环幕全景电影；进入VR展馆，沉浸式漫游古老建筑……从工业生产、文化旅游到教育科普、演艺娱乐，近年来，虚拟现实产业加速发展，融入千行百业、走进千家万户。
快速崛起的虚拟现实产业正迎来新一轮政策利好。近日，工信部、教育部等5部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（以下简称《行动计划》），提出到2026年，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。
当前，我国虚拟现实产业总体发展情况如何？推进虚拟现实加速落地，应从何处着手？记者采访了相关专家和行业企业。
规模扩大，新技术演进提速
虚拟现实是新一代信息技术的重要前沿方向，也是数字经济的重大前瞻领域。
早在2018年12月，工信部印发《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，提出包括突破关键核心技术、构建标准规范体系等在内的6项重点任务。多地陆续出台一系列政策举措，助力我国虚拟现实产业快速发展。
“经过多年发展，虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。”中国电子技术标准化研究院高级工程师董桂官说。
相关数据显示，2019年至2021年，我国虚拟现实市场规模不断扩大，从2019年的282.8亿元增长至2021年的583.9亿元，市场规模实现翻番。预计未来3年将保持快速增长，到2023年将突破1000亿元大关。
“虚拟现实产业链条长，主要涵盖内容采集、制造、终端呈现、应用等多个环节。”董桂官介绍，看技术，近眼显示、影像捕捉、人机交互等关键技术加速迭代，虚拟现实与人工智能等技术加快融合创新；看终端，头戴式、一体机、移动端等多形态的虚拟现实设备不断推陈出新，产品服务打破单机限制，向云化路径发展；看应用，教育、医疗、影视、体育等应用领域内容供给持续丰富，“VR+”新业态不断涌现。
“作为数字经济的重点发展方向之一，近年来，虚拟现实和增强现实已在赋能行业发展方面成效初显。”全国音视频标委会副秘书长赵晓莺表示。
在赵晓莺看来，虚拟现实产业的快速规模化应用，可以大幅加速新技术的演进，同时，大规模应用带来的产业链成本快速降低，也能促进新技术的成熟应用。“相比其他国家，我国具有超大规模市场优势，《行动计划》提出虚拟现实的10个行业场景应用，将有效推动虚拟现实与文教娱乐、工业制造等行业的跨界融合，有利于推动虚拟现实产业实现跨越式发展。”赵晓莺说。
赋能产业，多场景应用融合
《行动计划》提出，以虚拟现实行业应用融合创新构建生态发展新局面，以虚拟现实新业态推动文化经济新消费。“目前，虚拟现实与行业融合技术方案呈现出技术、产品、服务和应用百花齐放的态势。”赵晓莺说。
以文旅业为例，虚拟现实的应用形式已由早期的VR虚拟建模场景，发展到现在基于实景采集、构建沉浸体验、提供丰富交互的较为成熟的形态。置身桂林象鼻山元宇宙景区，基于百度希壤平台，用户可以跨越时空限制一键抵达景区，自主设定数字化身沉浸式感受山清水秀的象鼻山，真正实现“足不出户走世界”。
同时，虚拟现实已渗透到学校教育、职业培训等不同领域，VR教室、VR驾校等已取得一定规模应用。“尤其是在职业技能培训领域，以往的培训规模往往受制于设备、场地等多方面资源约束，有了虚拟现实，能大幅降低培训成本，并减少实操中可能出现的风险。”董桂官说。
在北京师范大学天津生态城附属学校，通过使用智能课桌，学生只需翻转实物卡牌，便能在虚拟场景中完成物理实验，既满足了学生在安全教学环境下进行重复实验，也能提高老师的教学效率。在浙江杭州，国家电网浙江杭州萧山区供电公司在钱江供电所安全培训学校设立VR体验室，将虚拟现实与安全教育相结合，使学员头戴VR眼镜便能沉浸式体验危险场景，从而培养巩固员工的安全意识。
“《行动计划》提出，将实施多场景应用融合推广工程，选择规模化、成熟度潜力较高的行业领域优先布局，这将为工业制造、文化旅游、商贸创意等多个行业带来更多利好。”董桂官说。
补齐短板，基础体系加快完善
近年来，在政策、人才等多方面因素助推下，我国虚拟现实产业链已基本形成。实现到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，还应补齐哪些短板？
“当前虚拟现实规模化应用加速，在供给侧面临基础元器件、开发工具不足制约，在需求侧还存在需求分析不充分、不到位等问题，在一定程度上降低了虚拟现实赋能行业的有效性。”董桂官分析。
如何破解风险挑战、把握虚拟现实产业机遇？业内专家认为应着眼以下3个方面：一是蓄力关键技术突破与核心器件模组研发，为产业应用打牢基础；二是加快关键技术和重点产品的标准研制，为提升应用规模和降低应用成本提供支撑；三是提升产品检验检测服务能力，为提升产品技术水平打造评判标尺。
应该看到，按照《行动计划》提出的五大重点任务，我国虚拟现实产业技术基础体系正加快完善。在公共服务方面，国家虚拟现实/增强现实产品质量监督检验中心已经批准设立，通过持续强化标准验证能力来提升产品性能、提高产业技术水平；在标准化方面，相关部门持续开展标准化工作，近3年累计发布了近20项国家和行业标准。
近日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心，聚焦制约我国虚拟现实产业发展的关键共性技术难题，建设关键共性技术研发、测试验证、检测、技术服务、人才培养等平台，将有力推动我国虚拟现实产业高质量发展。
《 人民日报 》（ 2022年11月17日 13 版）
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